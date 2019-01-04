Half Life 2'nin Yazarı Erik Wolpaw Valve'a Geri Döndü

Yıllardır Half Life 3'ün duyurulmasını beklerken yağını çıkardığımız sineklere bir yenisi eklendi. Nitekim Half Life 3 için yeni bir umudumuz var.

Half Life 3, belki de oyun tarihinin en çok beklenen ve 'en yarım kalmış' yapımlarından biri. Half Life 2: Episode 3'ün iptal edilmesi üzerine Steam'in patlaması sonrasında adeta sırra kadem basan oyunun halen bir gün gelmesi umut ediliyor. Bu anlamda gelen her haber kırıntısı bile kıymetli.

Sırf Half Life 3'ün piyasaya çıkmaması ve tüm mesaisini Steam projesine ayırmasıyla oyuncuların ahını alan Gabe Newell, Half Life 2: Episode 1 ve 2'nin yazarı Erik Wolpaw'ın Valve'a döndüğünü resmen onayladı.

Gabe Newell'a haberin gerçek olup olmadığını soran bir mail gönderen Shacknews editörü, ünlü yapımcıdan "Geri döndü." cevabını aldı. Son olarak Erik Wolpaw'ın Portal ve Left 4 Dead'in senaryo ekibinde de olduğunu belirtelim. Yani heyecan uyandırıcı bir gelişme oluşu sadece Half Life ile de sınırlı değil. Umarız yakında daha güzel haberler alırız.