Half-Life: Alyx'in 48 GB Olan Ön Yüklemesi Kullanıma Hazır

Half-Life serisinin oyunu olan Half-Life: Alyx'in ön yüklemesi Steam üzerinde kullanılabilir durumda. 48 GB olarak gözüken ön yüklemenin boyutu bir hayli yüksek. VR özel olarak çıkacak olan oyun, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor.

Half-Life: Alyx'in resmen çıkmasına sayılı günler kala, Valve bugün oyunun ön yüklemesininin kullanıma açıldığını açıkladı. Eğer ön yüklemeniz, oyunun çıkacağı tarih olan 23 Mart'tan önce inerse oyun çıktığı anda oynama hakkına sahip olacaksınız.

23 Mart 20.00'da oynanmaya başlanıcak

Oyunun ön yüklemesi 48 GB yer kaplıyor, fakat sıkıştırılmamış hali ile 67 GB'a kadar çıkabiliyor. Bu yüzden eğer oyunu indirmek istiyorsanız kullandığınız cihazda yeteri kadar boş alan olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Oyunun dosyalarını indiren herkes 23 Mart tarihinde, Türkiye saati ile 20.00'da oyuna aynı anda erişecek.

Half-Life 2'nin ön bölümü şeklinde olacak Alyx'te, efsanevi Half-Life evreninde önemli bir yere sahip olan Combineların dünyadaki ilk maceları anlatılacak. Alyx Vance ve babası Eli'nin ön planda olduğu hikayede, bu karakterler uzaylı güçleri olarak da bilinen Combineların yaptığı işgale karşı gelmeye çalışıyor. VR özel olarak çıkış yapacağı bilinen oyun, Valve'nin Index VR gözlüğünden Oculus ve Vive sistemlerine kadar piyasada bulunan ve PC üzerinde çalışabilen tüm VR kulaklıklar ile oynanabilecek.

Merakla beklenilen oyun, diğer serilerden aşina olduğumuz yerleri barındırıyor. Ayrıca, oyuncuların oyun evreninde istediği gibi dolaştığı açık dünya konseptinde yayınlanmayacak olan oyunun hikaye odaklı olacağı biliniyor. Bunun dışında serinin diğer oyunlarında zaten olan bir özellik olan istenilen yerde oyunun durdurulup yükleme ile tekrar aynı yerden başlamasının bu oyunda da olacağı biliniyor.

Steam'de 92 lira fiyatıyla oyunseverlere sunuldu

Half-Life: Alyx şu anda Steam üzerinde indirimli olarak 92 liradan satışa sunuldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyunun bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağı ise merak konusu.