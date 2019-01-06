Half-Life'ın Max Payne Modu Son Güncellemesini Aldı

Yılların oyun serisi Half-Life'ın Max Payne modu Half-Payne, son güncellemesine sahip oldu.

Gelmiş geçmiş en efsane iki oyunun karışımı olan Half-Life Max Payne Modu Half-Payne, modun yaratıcısı suXin'in açıklamasına göre son büyük güncellemesine sahip oldu. Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre güncelleme ile moda; Twitch uyumluluğu, rastgele mod ve yeni kâbus bölümlerinin eklendiği bildiriliyor.

Oyuna eklenen rastgele mod ile oyuncular; sınırsız mermi, nişan almayı zorlaştıran sarhoş/sallanan görüntü, hasar aldığınız her seferde sizi geri götüren bir özellik gibi yeniliklere sahip oluyorlar. Rastgele modun en güzel özelliğinin ise "Payned" (Max Payne'lendi) olduğu söyleniyor. Payned modunda karşınızdaki bütün NPC (bilgisayar/yapay zeka olan karakterler) düşmanlar, Max Payne'e dönüşüyor ve kısaca sizi zorlu bir mücadele bekliyor.

Güncelleme ile eklenen Twitch uyumluluğu ise Twitch sohbetinde yayıncıların oylama açıp hangi modu oynayacaklarını izleyicilerin belirlemesine olanak tanıyor. Rastgele modunun içinde aynı zamanda oyuncuların silahlarının rastgele değişmesini sağlayan ufak bir özellik daha bulunuyor. Oldukça zevkli bir oyun deneyimi sunan Half-Payne'in son güncellemesini denemenizi tavsiye ederiz.