İnsomnia'nın Belirgin Bir Sebebi Ortaya Konuldu

Güney Kore’de bulunan Seoul Ulusal Tıp Fakültesi’ndeki yapılan bir araştırmaya göre halk arasında uyuyamama olarak da bilinen insomnia, yapay ışıklarla bağlantılı.

Birçok yetişkin, genellikle net bir sebebi olmadan uyuyamadığı ya da uykusu sık sık kesildiği için insomnia ile ilgili sorunlar yaşıyor.

Genellikle sebebi bilinmeyen bu problem ile ilgili nüfus seviyesinde yapılan ilk araştırma ise bize ciddi ipuçları vermiş durumda.

Bilim insanları, yaşlılarda görülen insomnia ve bir bölgedeki ışık krliliği arasında bir bağlantı buldular. Yeni araştırma, 2002-2013 yılları arasında Güney Kore'de nüfus temelli Ulusal Sağlık Güvencesi Hizmeti’nden verileri kullandı.

Işık seviyeleri uydu verilerinden alındı ve yerleşim bölgelerindeki haritaları çıkarıldı. Toplamda 60 yaş ve üstü 52.027 yetişkinden alınan verilerde %60 gibi bir kısmı kadınlar oluşturdu.

Araştırmaya göre, ışık kirliliği yüksek olan bölgelerdeki insanlar, yalnızca uyku ilaçlarını fazla almaya meyilli değil aynı zamanda onları uzun süre ve yüksek dozlarda almaya da meyillilerdir.

Güney Kore’de bulunan Seoul Ulusal Tıp Fakültesi’nden Kyoung-bok Min “Araştırmamızın sonuçları açık hava ışığı, yapay ışık ya da gece ışığının uykusuzlukla bağlantılı olabileceğini destekleyici verilerdir” açıklamasında bulundu.

Tabii ki bu bütün ışıkların insomniayı daha da kötü bir hale getirebileceği anlamına gelmiyor. Bu araştırmada bulunmayan ancak insomnia üzerinde etkili başka faktörler de olabilir.