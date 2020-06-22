Halkalı Güneş Tutulmasında Çekilen Muhteşem Fotoğraflar

Batı Afrika, Orta Doğu ve Asya bölgelerinde yaşayanlar, 21 Haziran Pazar günü etkileyici bir Güneş tutulmasına tanıklık ettiler. 'Ateş çemberi' olarak da bilinen halka şeklindeki tutulma, 1,5 dakika sürdü ve Türkiye'den kısmen de görüntülendi.

Özellikle fotoğrafçıların heyecanla beklediği halkalı Güneş tutulması dün gerçekleşti. Batı Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinden rahatlıklar takip edilebilen olay, Türkiye’den de kısmen gözlemlendi. Oldukça nadir görünen ve sadece belli koşullar altında ortaya çıkan halkalı Güneş tutulması, Türkiye’de saat 06.45’te başladı ve 1,5 dakika sürdü.

Ay, Dünya ve Güneş‘in yörüngeleri üzerinde aynı hizaya gelmesiyle oluşan tutulma, Güneş’in sanki içi boş, etrafı alevlerle kaplı devasa bir halkaymış gibi görünmesine neden oluyor. Güneş ile Dünya arasına giren Ay, Güneş'i kısmen perdelemiş oluyor. Haliyle ortaya da fotoğraf tutkunları için harika manzaralar çıkıyor.

Ay’ın gezegenimize olan konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle gerçekleşen halkalı Güneş tutulması, yılda bir veya iki yılda bir gerçekleşiyor. Bu ender astronomik olaya şahit olan pek çok insan, yaşadıkları deneyimi ölümsüzleştirmek için kameralarına sarılıyor.

Halkalı Güneş tutulmasından fotoğraflar