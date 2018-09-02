Halkbank, ‘Ucuz Dolar Kuru’ Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, cuma günü yaşanan ucuz döviz kuru krizinin detaylarını paylaştı.

Cuma gecesi Halkbank’ın internet sitesinde yaşanan bir sorundan dolayı pek çok kişinin neredeyse yarı fiyatına dolar ve euro aldığını duyurmuştuk. Olayla ilgili başlarda sessiz kalan Halkbank, gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Olayla ilgili konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 1763 müşterinin 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiğini belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Osman Arslan’ın açıklaması şu şekilde:

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizim de birçok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zaman da müşterilerimizin internet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Biz de Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız, bir de iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır… Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık.”

“Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Bu da sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı. Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim. Bizim yaşadığımız hadise teknoloji kaynaklı öngörülemeyen bir hadisedir. Burada durum döviz ve kur konusu olunca kamuoyu ve medyada oldukça fazla yer aldı. Çok sınırlı işlem yapılmıştır ve hepsi düzelmiştir. Müşterilerimiz haksız kazanç sağlamadı, banka zarar görmedi.”

Bankanın ve mevduat sahiplerinin herhangi bir şekilde arar görmediğini belirten Arslan, olayın 22.01’de başladığını ve 22.39’a kadar devam ettiğini belirtti. Olayın 10 - 15 dk içinde fark edildiğini söyleyen Arslan, 30 dakikalık sürede müşterilerin hesaplarına bloke konduğunu belirtti.

Arslan, hesaplara bloke konulduğunu söylese de sosyal medyada bazı kişilerin bu döviz kuruyla elde ettikleri kazançları hızlı bir şekilde ATM’lerden aldığı iddia edildi. Olayın bir hack olayıyla alakasının olmadığını düşündüklerini belirten Arslan, yine de incelemelerin devam ettiğini belirtti.