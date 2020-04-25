Yeni Halo Infinite Oyunu Hakkında Bilgiler Ortaya Çıktı

Bu yılın en çok merak edilen oyunlarından biri olan Halo Infinite hakkında bazı bilgiler, yanlışlıkla paylaşılan bir tweet ile ortaya çıktı. Halo oyuncaklarının yer aldığı silinen paylaşım, yeni silahları ve geri dönecek bazı karakterleri gösteriyor.

Oyuncular, Xbox Series X’in en çok merak edilen oyunlarından biri olan Halo Infinite için gün saymaya başladı. Microsoft’un yeni konsolunun lansman oyunu olacak olan Halo Infinite hakkında şimdilik pek fazla bir şey duymamıştık ancak bugün ortaya çıkan yeni görüntüler, oyun hakkındaki bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

Yeni Halo Infinite oyunu hakkındaki iddiaların kaynağı, Halo Infinite oyuncaklarının yer aldığı silinen bir tweetten geliyor. Oyunla ilgili bazı ipuçları aldığımız bu görüntülere göre Jiralhanae, yeni oyunla birlikte geri dönüyor. İnsanlar tarafından ‘Brutes’ olarak da tanınan Jiralhanae, Doisac’ın iki ayaklı dev maymun türleri olarak biliniyor. Saplantılı davranışlara sahip olan bu dev yaratıklar, Covenant’ın en yeni üyelerinden biri.

Halo Infinite, PC ve Xbox One için de gelecek:

Oyuncaklar, ayrıca Gungnir zırhının geri döndüğünü de doğruluyor. Bununla birlikte yukarıda gördüğünüz üzere iki yeni silah da oyuncaklarla birlikte ortaya çıktı. Elbette bu noktada görsellerin herhangi bir resmiyetinin olmadığını, bu yüzden sızıntıların şimdilik yalnızca birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Xbox Series X’in lansman oyunu olan Halo Infinite, yeni konsolun satışlarının başlamasıyla birlikte piyasaya sürülecek. Buna ek olarak oyunun PC ve Xbox One için de şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve bu platformlar için de çıkış yapacağı biliniyor.

En yeni Halo oyununun hikâye modu, yaklaşık 20 saat sürecek:

Daha önceki sızıntılara göre tek oyunculu hikâye modu yaklaşık 20 saat sürecek olan en yeni Halo oyunu, bu modda 25 ana görev ve 35 yan görevi barındıracak. Ana görevlerin bitirilmesi yaklaşık 20 saat sürerken yan görevlerinse ortalama 15 saatlik bir oynanış sunacağı söyleniyor. Bu bilgiler göz önüne alındığında yeni oyunun aşağı yukarı 35-40 saat süreceğini söyleyebiliriz.

Master Chief’ı kontrol edeceğimiz oyunda Arbiter, Atriox, Locke ve Palmer gibi önceki oyunlardan tanıdığımız karakterler de yer alacak. Oyunun hikâyesinin tam olarak nasıl olacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.