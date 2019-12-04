Halo: Reach’in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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Halo: Reach, PC için dün Steam ve Windows Store üzerinden satışa sunuldu. Büyük bir ilgi ile karşılaşan oyunu oynayabilmek için oyuncuların ihtiyacı olan en düşük PC gereksinimleri de belli oldu.

Halo: Reach dün Steam ve Windows Store üzerinde satışa sunuldu. Serinin geri kalan oyunları ile beraber oyun severlere sunulan Halo: Reach, büyük bir ilgi ile karşılandı. Şimdi de Halo: Reach’ı oynamak için kullanıcıların sahip olması gereken minimum sistem gereksinimleri açıklandı.

Halo: Reach‘ı PC’de oynamak için gereken düşük seviyeli bilgisayarda işlemci olarak Intel i7-8750H veya AMD Ryzen 7 2700U olması, bu işlemcilerle birlikte grafik işlemcisi olarak Intel UHD Graphics 630 veya Radeon Vega 10 Mobile’ın olması gerekiyor. En düşük konfigürasyonunun sahip olması gereken RAM miktarı ise 8GB.

Halo: Reach
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Halo: Reach’ı 1080p çözünürlükte oynayabilmek için AMD FX-4100 veya Intel i7-870 işlemci, AMD Radeon R7 360 veya NVIDIA GTX 560 ti grafik birimi ve 8GB RAM’e sahip olmanız gerekiyor. 

PC’de erişilebilir durumda olan Halo: Reach için gerekli diğer PC gereksinimleri aşağıdaki tabloda açıklanmış durumda. Halo: Reach 18.50 lira fiyatla Steam’de satışta bulunuyor. 

Halo: Reach PC gereksinimleri

Halo: Reach - sistem gereksinimleri

Minimum

  • Intel i7 8750H ya da AMD Ryzen 7 2700U işlemci
  • Intel UHD Graphics 630 ya da Radeon Vega 10 Mobile GPU
  • 8 GB RAM

Maksimum

  • Intel i5 3450 ya da AMD FX-6350 işlemci
  • Nvidia GTX 770 ya da AMD Radeon 480 GPU
  • 8 GB RAM
Kaynak : https://gamingbolt.com/halo-reach-pc-requirements-revealed
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