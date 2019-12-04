Halo: Reach dün Steam ve Windows Store üzerinde satışa sunuldu. Serinin geri kalan oyunları ile beraber oyun severlere sunulan Halo: Reach, büyük bir ilgi ile karşılandı. Şimdi de Halo: Reach’ı oynamak için kullanıcıların sahip olması gereken minimum sistem gereksinimleri açıklandı.
Halo: Reach‘ı PC’de oynamak için gereken düşük seviyeli bilgisayarda işlemci olarak Intel i7-8750H veya AMD Ryzen 7 2700U olması, bu işlemcilerle birlikte grafik işlemcisi olarak Intel UHD Graphics 630 veya Radeon Vega 10 Mobile’ın olması gerekiyor. En düşük konfigürasyonunun sahip olması gereken RAM miktarı ise 8GB.
Halo: Reach, Steam’de Satışa Sunuldu
Halo: Reach’ı 1080p çözünürlükte oynayabilmek için AMD FX-4100 veya Intel i7-870 işlemci, AMD Radeon R7 360 veya NVIDIA GTX 560 ti grafik birimi ve 8GB RAM’e sahip olmanız gerekiyor.
PC’de erişilebilir durumda olan Halo: Reach için gerekli diğer PC gereksinimleri aşağıdaki tabloda açıklanmış durumda. Halo: Reach 18.50 lira fiyatla Steam’de satışta bulunuyor.
Halo: Reach - sistem gereksinimleri
Minimum
- Intel i7 8750H ya da AMD Ryzen 7 2700U işlemci
- Intel UHD Graphics 630 ya da Radeon Vega 10 Mobile GPU
- 8 GB RAM
Maksimum
- Intel i5 3450 ya da AMD FX-6350 işlemci
- Nvidia GTX 770 ya da AMD Radeon 480 GPU
- 8 GB RAM