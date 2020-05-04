Haluk Levent, YouTube Kanalından Talk Show Gerçekleştirecek

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açmıştı. Levent, 13 Mayıs tarihinden itibaren YouTube kanalında talk show programı gerçekleştirecek. Program her hafta çarşamba yayınlanacak.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de YouTube platformu son zamanlarda oldukça popüler bir hâle geldi. Milyonlarca insan, YouTube üzerinden sevdiği kanalların videolarını izleme fırsatı bulurken yeni içerikler ve yeni insanlar keşfediyor. Durum bu şekilde olunca birçok kişi de YouTube platformuna katılmaya karar veriyor. Bu platforma katılmaya karar verenler arasında bazı ünlüler de bulunuyor.

Rock müziği, yaptığı yardımlar, kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği AHBAP Derneği ile bilinen Haluk Levent'ten hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalını açan Levent, ‘Kral Çıplak’ adında programını açtığı kanaldan yayınlayacak. Talk show şeklinde yapılacak programla birlikte hayranlarına internet üzerinden bağlanacak olan Haluk Levent'in YouTube kanalı kısa sürede 535 bin aboneye ulaşmayı başardı.

Program, ilk albümün yayınladığı tarihte başlıyor:

Yayın hayatına 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan programda izleyenleri bekleyen birçok sürpriz de bulunacak. Bu tarihin Levent ve hayranları için de özel bir anlamı bulunuyor diyebiliriz. Levent, 27 sene önce aynı tarihte ilk albümünü paylaşarak piyasaya damga vurmuştu. Özel konukların da katılım göstereceği programın bir diğer özelliği de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılması.

Programın; canlı performanslarla, konukların katılımıyla ve AHBAP Derneği'nin gönüllü üyeleriyle izleyenleri eğlendirirken bir yandan da yardımda bulunulmasına katkı sağlaması ilgi çekiyor. Levent, YouTube kanalından paylaştığı videoyla birlikte programın her hafta çarşamba günü yayınlanacağını duyurdu. Levent, "Konserlerime geldiniz, televizyonlarda izlediniz, radyoda dinlediniz, Twitter'da takip ettiniz, Instagram'da etiketlediniz, Facebook'ta dürttünüz. Arkadaşlar, yakında her çarşamba YouTube canlı yayınında ben sizlerle birlikte olacağım, acaba YouTube'da da beraber olur muyuz?" diyerek hayranlarını programına çağırdı. Haluk Levent'in YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.