Bugün Yayınlanacak iOS 12 Güncellemesini Alacak Cihazlar

Apple mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12, bugün itibari ile iPhone,iPad ve iPod’lara yayınlanacak. Güncellenmiş bildirim merkezi, Siri Kısayollar, Memoji ve daha pek çok özelliği beraberinde getirecek olan iOS 12 alacak tüm cihazları aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iOS 12 ile birlikte tanışacağınız en iyi 15 özelliği öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- iPhones
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPads
- 12.9 inç iPad Pro (1. ve 2. Nesil)
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (5. ve 6. Nesil)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad Mini 4
- iPad Mini 3
- iPad Mini 2
- iPod
- iPod Touch (6. Nesil)
Hangi cihazların iOS 12 güncellemesi alacağını öğrendiniz. Peki sizin cihazınız da listede bulunuyorsa iOS 12 güncellemesini nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Öncelikle telefonunuzun ‘Ayarlar’ uygulamasını açmanız gerekiyor. Ardından sırası ile ‘Genel’ ve ‘Yazılım Güncellemesi’ seçeneklerine dokunmanız gerekiyor. Eğer güncelleme cihazınıza ulaştıysa bu sayfadan güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
iOS yükseltmesini gerçekleştirmek için cihazınıza Apple ID ile giriş yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca yükseltme işlemi sırasında oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı verilerinizi yedeklemenizi öneririz. iOS 12’nin kurulum işlemi fazlasıyla uzun sürecek ve büyük dosya boyutu olacak. Bu nedenle cihazınızın şarjının yeterli olduğundan ve Wi-Fi’ye bağlı olduğundan emin olun.