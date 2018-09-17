Bugün Yayınlanacak iOS 12 Güncellemesini Alacak Cihazlar

Apple, iOS 12 güncellemesini bugün itibarı ile yayınlanacak. Peki hangi Apple ürünleri iOS 12 güncellemesi alacak?

Apple mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12, bugün itibari ile iPhone,iPad ve iPod’lara yayınlanacak. Güncellenmiş bildirim merkezi, Siri Kısayollar, Memoji ve daha pek çok özelliği beraberinde getirecek olan iOS 12 alacak tüm cihazları aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iOS 12 ile birlikte tanışacağınız en iyi 15 özelliği öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

iPhones

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPads

12.9 inç iPad Pro (1. ve 2. Nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (5. ve 6. Nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iPad Mini 2

iPod

iPod Touch (6. Nesil)

Hangi cihazların iOS 12 güncellemesi alacağını öğrendiniz. Peki sizin cihazınız da listede bulunuyorsa iOS 12 güncellemesini nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Öncelikle telefonunuzun ‘Ayarlar’ uygulamasını açmanız gerekiyor. Ardından sırası ile ‘Genel’ ve ‘Yazılım Güncellemesi’ seçeneklerine dokunmanız gerekiyor. Eğer güncelleme cihazınıza ulaştıysa bu sayfadan güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

iOS yükseltmesini gerçekleştirmek için cihazınıza Apple ID ile giriş yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca yükseltme işlemi sırasında oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı verilerinizi yedeklemenizi öneririz. iOS 12’nin kurulum işlemi fazlasıyla uzun sürecek ve büyük dosya boyutu olacak. Bu nedenle cihazınızın şarjının yeterli olduğundan ve Wi-Fi’ye bağlı olduğundan emin olun.