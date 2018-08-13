Hangi HTC Akıllı Telefonlar Android Pie Güncellemesi Alacak?

Geçtiğimiz günlerce resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru gerçekleştiren HTC, Sony ve Huawei'nin ardından hangi modellerine Android Pie güncellemesi yayınlayacağını duyuran üçüncü şirket oldu.

Google’ın Android güncellemelerini ve yükseltmelerini hızlandırmak için başlatmış olduğu Project Treble, meyvelerini vermeye başladı. Google’ın Android Pie’ı resmi olarak yayınlamasının üzerinden sayılı gün geçmiş olmasına rağmen Essential Phone gibi bazı akıllı telefonlar güncellemeyi çoktan almış durumda ve Huawei, Sony gibi şirketler de güncelleme üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdular.

Android Pie üzerinde çalışmalara başladığını duyuran son şirket ise çökmekte olan bir Android devi olduğu söylenen HTC oldu. Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayan şirket, HTC U12+, U11+, U11 ve U11 Life (Android One) modelleri için Android Pie geliştirmelerine başladığını açıkladı. Şirket, herhangi bir erteleme durumunda kullanıcıları yanlış bilgilendirmiş olmamak için güncelleme yayın tarihlerini henüz açıklamadı.

Huawei kanadı, daha önce yaptığı açıklama ile Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 ve Honor V10 modelleri için Android Pie güncellemesi çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu. Keza Sony de dün yaptığı açıklama ile Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact ve Xperia XZ2 Premium modellerine Eylül ayı içinde Android Pie güncellemesi geleceğini açıkladı.