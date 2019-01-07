Teknoloji hayatımızın her noktasına işlemeye başlarken, akıllı cihazlar bizlere çok daha konforlu bir hayat sunabilmek için hızla evriliyor. Yakında piyasaya sürülecek olan "akıllı aynalar" ise özellikle kadınların vazgeçilmezi haline gelecek gibi gözüküyor.

Kadınların kuaförlerde yaşadığı belki de en büyük sıkıntılardan biri, yapılan işlemlerden sonra saçlarının hayal ettiği şekilde olmayışıdır. Bazen fotoğraflarda görülüp beğenilen saç modelleri veya renkleri, kişinin tenine veya yüz şekline uyum sağlamayabilir. Bu nedenle de her ne kadar işlem birebir uygulansa da sonuç müşteri memnuniyetsizliği doğurabilir. İşte bu konuda da teknoloji sonunda yardıma koştu.

CareOS teknoloji firması, Artemis isimli akıllı aynası ile yeni bir projeye imza attı. Ayna, önünde oturan kişinin cilt analizini yapabilme ve kişiye uygun saç renklerini önerebilme yeteneğine sahip. Kullanıcı aynada farklı renk opsiyonları, saç modelleri gibi seçenekleri tek tek seçip yüzüne uygulayabilirken; bir yandan da yapılan cilt analizi sonucu, cildi için gerekli kozmetik ürünlerin bir listesine de erişebiliyor. Önerilen ürünlerin satın alma işlemlerinin de yapılabildiği bu akıllı aynada, aynı zamanda ürünlerin cilde nasıl uygulanması gerektiğine dair videolar da izlenebiliyor.

Artemis, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak oldukça gerçekçi bir deneyim sunuyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde, aynanın önüne bir başkası oturduğunda, kesinlikle kişisel verilerinize erişim sağlayamıyor. Kuaför salonları gibi yerlerin oldukça ilgi göstermesi beklenen akıllı aynaya, sürekli temiz kalabilmesi için ses fonksiyonu ile çalıştırılabilme özelliği de eklenmiş.

Kullanıcılar işlemlerini yaparken bir yandan da müzik dinleyerek, hava durumu gibi güncel verilere de erişim sağlama imkanı bulabiliyor. Sağlık açısından da gerekli hassasiyeti gösteren üretici firma, cilt analizleri sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi problemli bir durumda uyarı vererek, kişilere doktor önerisinde bulunacak.

Akıllı ayna ne yazık ki henüz satın alınamıyor fakat CareOS şirketi teknolojilerinin uygun bir donanımla bir araya getirilmesi için farklı firmalardan destek bekliyor. Kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Artemis’in, hem evlerde hem de kuaför salonlarında oldukça popüler olacağı tahmin ediliyor.