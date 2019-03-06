İngiltere merkezli araştırma şirketi Cable, 230 ülkede yapılan internet harcamalarının ortalamalarını aldı. Yayınlanan araştırmaya göre dünyanın en ucuz internetini kullanan ülke GB başına 0,26 dolar ile Hindistan olurken; Türkiye’de GB başına 2,25 dolar harcanıyor.

İnternet, hemen hemen her insanın düzenli giderleri arasındaki en önemli kalemlerden birisi halini aldı. İngiltere merkezli Cable ise dünyadaki internet fiyatlandırmalarından yola çıkarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 230 ülkenin yer aldığı araştırmada en pahalı ve en ucuz internet kullanan ülkeler belli oldu.

İnternet kullanımının en pahalı olduğu ülke GB başına 75,2 dolar ücret ödenen Zimbabve oldu. Ekvator Ginesi ise GB başına 65,83 dolarla dünyada internetin en pahalı olduğu ikinci ülke olarak göze çarpıyor.

İnternet kullanımının en ucuz olduğu ülke ise GB başına 0,26 dolar ile Hindistan oldu. İkinci sırada GB başına 0,27 dolarla Kırgızistan yer aldı. Üçüncü sırada 0,49 dolar ortalama aile Kazakistan, dördüncü sırada 0,51 dolar ile Ukrayna bulunuyor. Ukrayna, aynı zamanda Avrupa kıtasındaki en ucuz internet hizmetine sahip ülke.

Sırlamayı ucuzdan pahalıya olacak şekilde şöyle özetleyebiliriz:

1. Hindistan / Asya: GB başına 0,26 dolar

2. Kırgızistan / Asya: GB başına 0,27 dolar

3. Kazakistan / Asya: GB başına 0,49 dolar

4. Ukrayna / Avrupa: GB başına 0,51 dolar

5. Rwanda / Afrika: GB başına 0,56 dolar

6. Sudan / Afrika: GB başına 0,68 dolar

7. Sri Lanka / Asya: GB başına 0,78 dolar

8. Moğolistan / Asya: GB başına 0,82 dolar

9. Myanmar / Asya: GB başına 0,87 dolar

10. Kongo / Afrika: GB başına 0,88 dolar

…

45. Nepal / Asya: GB başına 2,25 dolar

46. Zambiya / Afrika: GB başına 2,25 dolar

47. TÜRKİYE / GB başına 2,25 dolar

48. Belarus / Asya: GB başına 2,26 dolar

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Global ortalama: GB başına 8,53 dolar

Türkiye’nin 2,25 dolarlık GB başına harcama ortalamasıyla, 230 ülke arasında 47. sıraya yerleştiğini görüyoruz. Global ortalamanın yüksek olması, internetin pahalı olduğu ülkelerdeki yüksek fiyatlardan kaynaklanıyor.

Bu listeye bakarken, söz konusu fiyatlandırmaların küresel çapta bir sırlama olduğunu, ülkelerdeki alım gücüne oranla var olan bir ucuzluktan söz edilmediğini de söylemek gerek.