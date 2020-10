Hangi Projeler İçin Hangi Yazılım Dili Öğrenilmeli?

Günümüzde aktif olarak neredeyse 700 adet yazılım dili bulunmakta. Peki bunca yazılım dili varken yazılımcılar hayalindeki ürünü gerçeğe çevirirken hangi dili öğrenmeli? Bu yazımızda hangi projeler için hangi yazılım dilini öğrenmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz.

Kod yazmanın hayatlarımızın içine girmesi günümüzden çok öncesine dayansa da popüleritesindeki artışın özellikle son zamanlarda tırmanışta olduğunu söylesek yanılmış sayılmayız. Sektörde nitelikli yazılımcı ihtiyacının çok olması ve tırmanışdaki popüleritesi ile birlikte insanlar artık bu işin bir ucundan tutup programlamayı öğrenmek istiyorlar.

Eğer siz de yazılım öğrenmek isteyen insanlardan biriyseniz, ancak henüz ilk adımı atamadıysanız işin içine ilk girdiğinizde tahminen ilk şu sorunun cevabını arayacaksınız; “Hangi yazılım dili hangi işe yarar?”. İşte bu yazımızın sonunda aklınızdaki bu sorunun cevabını (en azından popüler yazılım dilleri için) en anlaşılır şekilde almış olacaksınız.

Hangi yazılım dili hangi işe yarar?

Web'de kullanıcıların deneyimlediği alanlar için HTML ve CSS

Front-end geliştirici, yani bir internet sitesindeki kullanıcıların etkileşime girdiği kısımı yazan kişi olmak istiyorsanız HTML ve CSS sizin bilmeniz gereken iki farklı temel yazılım dilidir. Bu iki dil, yazılıma yeni başlayan insanlara da önerilir, çünkü yazdığınız kodların karşılığını tarayıcı üzerinde hemen görebilirsiniz.

Basitçe ifade etmek gerekirse HTML, bir web sitesine metin resim ve buna benzer ögeleri yerleştirmek için kullanılır. Örneğin HTML dilini kullanarak "yazılım dili" şeklinde yazdığımız kelime öbeğindeki "yazılım" kelimesine kalın punto yani “bold” özelliğini, ikinci sıradaki "dili" kelimesine ise “italic” denilen, italik yazı özelliğini verdik bunu HTML dili sayesinde görüyorsunuz.

CSS dili ise daha geniş bir alanda tüm bu kullanıcı önündeki görüntünün daha iyi görünmesine destek olur. Fazla teknik detaya girmiyoruz ancak HTML ne kadar önemliyse CSS de bir o kadar önemlidir. Profesyonel bir web sitesi ya da web uygulaması için iki dile de ihtiyaç duyarız.

Kullanıcıların deneyimlediği alanlara işlev kazandırmak için JavaScript:

JavaScript birçok şekilde kullanılabilir, ancak en yaygın olarak yine frontend geliştirmede kullanılır. JavaScript, web sitelerini daha etkileşimli hale getirmek ve web öğelerini işlevsel hale getirmek için kullanılır. Yani HTML ile web sitenize düğme ekleyebilir, CSS ile biçimlendirebilir ve JavaScript ile işlevsellik kazandırabilirsiniz. JavaScript kullanmadan, siteye eklediğiniz tıklamalı düğmenize tıklandığında herhangi bir sonuç beklemeniz mantıklı olmayacaktır.

Tarayıcı tabanlı oyunlar üretmek ilginizi çekiyorsa JavaScript tamda öğrenmeniz gereken dillerden biri. Yani JavaScript şu ana kadar bahsettiğimiz diller arasından en etkilisi desek yanılmayız.

Yazılım geliştirme konusunda kariyer hedefliyorsanız, JavaScript sizin için çok önemli bir dil olduğunu söylemeliyiz. Çünkü dünyanın en bilinir kariyer sitesi olan LinkedIn’de iş ilanı olarak JavaScript dilini arattığımızda diğer meslek guruplarıyla bile rekabet edebilecek sayıda iş ilanı karşınıza çıkacaktır. Bu işin zirvesi olan Birleşik Devletler’de bu rakamın ne kadar ütopik olduğunu şöyle gösterebiliriz:

Web geliştirmeden oyun programlamaya kadar hayal gücünüzü dijitale aktarabilmek, veri analizi yapabilmek için Python:

Phyton, çok yönlü, öğrenilmesi fark yaratabilen, güçlü bir dil. Web geliştirmeden, oyun programlamaya kadar birçok projede kullanabilirsiniz.Üstelik öğrenmesi de zor değildir. Bu yüzden insanlar yazılıma bu dille başlamanızı size önerirler.

Özellikle aklınızda veri bilimi veya veri madenciliği ile ilgili bir kariyer planı varsa Python tam size uygun olan yazılım dili.

CGI programlama, Network veya bilimsel analizler için Ruby:

Ruby daha çok backend kısımla ilgilenmek istenen yazılımcılar için gerekli olan bir yazılım dilidir. Kullanım alanları düşünüldüğünde özellikle bilimsel çalışmalar için de ideal olduğu ifade edilebilir. Güçlü Regex desteği sayesinde metinsel sorgulama ve işleme alanında, CGI programlamada, Network operasyonlarında, XML işlemede, prototip geliştirmede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Ruby henüz ülkemizde yeterince ilgi görmese de bir çok dünya çapında firma Ruby’i aktif olarak kullanıyor. Bu firmaların birkaçını saymak gerekirse, Twitter, GitHub, Shopify, Airbnb, GitLab ve Twitch gibi isimleri sayabiliriz. Ruby’nin tercih edilme sebeplerinden biri de JavaScript’in yapısına çok benzemesi. JavaScript yazılım dilinde yeterince yetkinliğiniz varsa Ruby’de de yetkinliğe erişmeniz çok muhtemel.

Veri yönetimi, tasarımı için SQL:

SQL bir yazılım dili olarak sanılsa da aslında bir yazılım dili değildir. Yani SQL’i tahminen herhangi bir projede kullanmaya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama bu SQL’in önemsiz olduğu anlamına gelmiyor.

Genel olarak SQL, verileri yönetmek, saklamak ve tasarlamak için kullanılır. Bu yüzden bankalar, okullari hastaneler, kütüphaneler ya da e-ticaret siteleri SQL teknolojisine ihtiyaç duyarlar. Bütün bu kurumlarda veritabanı hayati derecede önemlidir.

iOS uygulamaları geliştirmek için Swift

Bir iOS geliştiricisi olmak istiyorsanız, Swift sizin mutlaka öğrenmeniz gereken dillerden biridir.Yani Swift tam anlamıyla iOS üzerinde uygulama geliştirmek için tasarlanmış bir programlama dilidir.

Swift nispeten diğerlerine göre daha yeni bir dildir. Ayrıca öğrenmesi de kolaydır. Yazılıma ilk adımı atmak isteyen çocuklar için de Swift dili en uygun yazılım dillerindendir.

Android uygulamaları, web tabanlı oyunlar için Java (Ancak artık çok eskidi):

JavaScript’in Java’nın bir alt modeliymiş gibi düşünmek kesinlikle yanlıştır. Yani isim benzerliğininden dolayı ikisinin benzer bir yazılım dili olduğunu düşünmeyelim. İkisi de başlı başına, birbirinden bağımsız iki farklı yazılım dilidir.

Java’nın kullanım alanlarına gelirsek Java oldukça fazla işlevselliğe sahip bir yazılım dilidir. Android uygulamalar üretmek, web tabanlı oyunlar tasarlamak veya masaüstü uygulamarı oluşturmak istiyorsanız, Java öğrenmeniz gereken dillerden biridir. Ancak Java konusunda yetkinliğe ulaşmak diğer dillere nazaran biraz daha zordur, çünkü Java eski bir programlama dilidir. Yeni alternatifleri ne diye sorarsanız, Python ve Ruby Java’ya göre daha yeni ve öğrenilmesi daha kolay olan alternatiflerdendir.

Oyun geliştirmek, oyun motorları tasarlamak için C#

Eğer yazılım serüvenine atılmaktaki hedeflerinizden biri oyun geliştirmekse C# sizin için harika bir seçim olacaktır. Çünkü neredeyse tüm popüler oyun motorları C sharp programlama dilini destekler. Bu şekilde yapılan oyun sayısı günümüzde çok fazladır. Oyun geliştirme için alternatif diller olsa da C# oldukça iddalıdır.

Tabii C# dilinin oyun programlamadan ibaret olduğunu söylersek yanılmış oluruz. C# aynı zamanda konsol uygulamaları yazarken, mobil uygulama programlarken, bazı data işlemleri için kullanılan web servislerini üretirken ve microsof uygulamaları tasarlarken de kullanabileceğiniz bir yazılım dilidir.