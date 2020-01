Grimm Kardeşler’in aynı adlı efsanevi masalına dayanan bir korku filmi olan Gretel & Hansel, yeni fragmanı ile karşımıza çıktı. Yönetmen koltuğunda Oz Perkins’in oturduğu filmin başrollerinde Sophia Lillis ve Alice Krige yer alıyor.

Grimm Kardeşler ve onlardan da önce Giambattista Basile tarafından uyarlanan bir masal olan Hansel ve Gretel, ormandaki bir kulübede üvey anneleri ile birlikte yaşayan iki küçük kardeşin hikayesini anlatıyor. Alman folklor masalının beyazperde uyarlaması da aynı hikayeyi takip ediyor; ancak çok daha ürkütücü ve korkunç bir şekilde.

Hansel ve Gretel’in ormanda karşılarına çıkan güzel ve yaşlı bir kadın, onları evine davet eder ve büyük bir şölen düzenler. Fakat daha sonra işler daha kötüye gider ve aslında o kadının insanları yiyen bir cadı olduğunu fark ederler. Cadının kötü gazabından kaçmak zorunda kalan iki kardeş, ucu bucağı olmayan karanlık bir ormanda yollarını bulmaya çalışır.

Grimm Kardeşler’in ikonik masalına dayanan Gretel & Hansel filminin yönetmen koltuğunda 'February' ve Netflix imzalı 'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' gibi yapımlardan tanıdığımız Oz Perkins oturuyor.

Brian Kavanaugh-Jones ve Dan Kagan tarafından beyaz perdeye taşınan filmin senaryosu ise Rob Hayes tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosunda Sophia Lillis, Alice Krige, Jessica De Gouw ve Charles Babalola gibi isimlerin bulunduğu Gretel & Hansel, 31 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.

Gretel & Hansel filminin yeni fragmanı