Harddisk satışları üst üste üçüncü yılda da dramatik şekilde düşüş yaşıyor. Tüketicilerin farklı tercihlere yönelmeye başlaması harddisklerin sonunu mu getiriyor?

Bir zamanlar bilgisayarların temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilen harddiskler günümüzde eski popülerliğinden oldukça uzakta. Bu durum satılan harddisk sayılarına da yansıyor. Kullanıcılar SSD'lere ya da diğer flash çözümlerine yöneldikçe de bu durumun etkisi artacak gibi gözüküyor.

Trendfocus'un raporlarına göre bu yılın ikinci çeyreğinde harddisk satışları 45 milyon birime düşmüş durumda. Bu da yıl bazında baktığımız zaman yüzde 33 gibi bir düşüşe tekabül ediyor. 2010 yılında ise yıllık harddisk sevkiatı 650 milyon, çeyrek başına düşen ortalama sevkiyat miktarı 162 milyon idi.

Harddisklerin sonu disket gibi mi olacak?

Şirketlerden gelen üretimde kullanılacak harddisk talebi bu çeyrekte 2,5 milyon birime kadar düştü. Bu durumun temel nedeni ise üreticilerin hali hazırda ellerinde bulunan ürünleri kullanması olarak gösteriliyor. Diğer parçaların üretimlerinde yaşanan aksaklıklar da harddisk pazarını olumsuz yönde etkiliyor.

Tüketici tarafında ise durum daha da karışık durumda. 3,5 inçlik masaüstü harddisklerinin sevkiyatı yüzde 30'dan fazla düşerek 13 milyon birim civarına geriledi. Trendfocus ayrıca güvenlik, kişisel bilgisayar ve perakende satıştan gelen talebin de ciddi şekilde zayıfladığını ifade etti.

En büyük düşüş ise 2,5 inçlik harddiskler alanında oldu. Bu alandaki düşüş yüzde 40'ı bulurken sevkiyat miktarı da 11 milyona kadar inmiş durumda. Bu durumun açıklaması ise oldukça basit, neredeyse tüm dizüstü bilgisayar üreticileri artık tercihlerini flash tabanlı depolama birimlerinden yana kullanıyor.

Geçtiğimiz yıl boş disk alanları kullanılarak madenlenen Chia adlı kriptopara sayesinde harddisklere gelen talepteki azalmanın biraz da olsa önüne geçilmişti. Bu yıl o tür bir destek de olmayınca harddisk satışlarındaki düşüş daha da bariz şekilde göze çarptı.