Harika Bir Yeni Yıl Hediyesi: Kartla Çalışan Müzik Kutusu

Hemen hemen her şeyin tuşlarla, dokunmatik ekranlarla kontrol edildiği bir dönemde içinizi ısıtacak bir yeni yıl hediyesi yapıldı.

Her şey Chris Patty ve ailesinin, yeni yıl hediyeleşmesinde hediyenin el yapımı olması şartını koşmasıyla başladı. Herkes yeteneğine göre farklı bir şeyler çıkarmaya çalışırken, en yaratıcı ve mükemmel fikir, bir programcı olan Chris'ten geldi.

"Bu sene ailem herkesin hediyesinin el yapımı olmasını şart koştu ve ben de babam için bunu yaptım."

Kutuyu tasarlamak için bir 3D yazıcı kullanan Patty, kartların tasarımı Spotify'in albüm yapısını kullanarak yapmış. Kutunun içine bir kart okuyucu yerleştiren Patty, Rasberry Pi'de çalıştırdığı bir yazılım aracılığıyla projesini hayata geçirmeyi başarmış.

Chris, bu cihazın Twitter'da olağandan fazla ilgi görmesi üzerine nasıl yapıldığını da paylaştı. Açık kaynak yazılımını da takipçilerine sunan kullanıcının süreci adım adım anlattığı tweet dizisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.