Harita Uygulaması Waze, CarPlay Desteğiyle Güncellendi

Google'a ait olan oldukça popüler harita uygulaması Waze, iOS 12 ile çalışan cihazlarda CarPlay desteğiyle güncellendi.

iOS tarafında ilk kez üçüncü parti harita uygulamalarının CarPlay kullanmasına destek getiren iOS 12, Waze'in güncellenmesiyle birlikte böylece Apple'ın yerleşik Apple Maps uygulamasına bir alternatif oluyor.

iPhone kullanıcıları Waze'e gelen CarPlay desteğiyle harita ihtiyaçlarını doğrudan CarPlay'in arayüzünden karşılayabilecek. Bu daha önceden iOS 11'de mümkün değildi.

Waze'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olması trafik, devam eden inşaatlar, kazalar ve seyahat gecikmelerine neden olabilecek diğer konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler sağlamasından kaynaklanıyor.

Bir başka popüler Apple Maps alternatifi ise elbette Google Haritalar. Uygulama, geçen hafta Google tarafından güncellemiş ve CarPlay desteğine kavuşmuştu. Ülkemizde maalesef CarPlay destekli araç sayısı yok denecek kadar az. Umarız yakın zamanda "akıllı arabaların" sayısı artar.

Uygulamayı iOS cihazınıza aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.