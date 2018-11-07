2014 yılında açıklanan LimeWire konsepti, 2019 yılında gerçeğe dönüşecek gibi duruyor. Harley Davidson'un bu elektrikli motosikleti oldukça umut verici gözüküyor.

Project LimeWire, 2014 yılında duyurulmuştu. Amaç hızlı, eğlenceli ve sokakta rahat kullanılabilecek bir motosiklet üretmekti. Motosikletin önümüzdeki yılın Ocak ayında piyasaya çıkacağı öğrenildi.

LimeWire'a bakınca bir Harley Davidson olduğunu söylemek biraz güç. Firmayla özdeşleşmiş olan, öne uzanan ayak koyma yerleri bu modelde yok, ayaklar arkaya konuluyor. Geniş, doğrusal gidon ile aracın daha kolay kontrol edilebilmesi amaçlanmış.

Oldukça agresif bir tasarıma sahip olması amaçlanan LimeWire 300 mm ön fren diski güvenlik önlemlerine özenildiğinin bir göstergesi. Aracın süspansiyonu ise tamamen isteğe bağlı olarak ayarlanabilecek şekilde tasarlanmış.

LimeWire'da Level 1 şarj ünitesi bulunacak ve bu ünite hem Level 2 şarjı destekleyecek hem de hızlı şarj özelliğine sahip olacak.