Harley Davidson’un Yeni Konsept Çalışması: Elektrikli Scoote

Dövmeler, deri ceketler ve postallardan uzaklaşmayı isteyen Harley Davidson, yeni elektrikli konsept araçlarını tanıttı.

Geçtiğimiz ay yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te Harley Davidson standında bütün gözler, firmanın elektrikli motoru LiveWire üzerindeydi. Öyle ki, motosiklet devinin tanıttığı iki konsept de bu aracın gölgesinde kaldı. Bunlardan birisi elektrikli dağ bisikletimsi şeydi, diğeri de oturaklı elektrikli scooter.

Konsept çizimler oldukça gösterişli olsa da kabul etmek gerekiyor ki bütün çizimler başarılı son ürünlere dönüşmüyor. Harley Davidson ise Aspen, Colorado’daki Winter X Oyunları esnasında birkaç çalışan prototipi insanların test etmesi için sergilemeyi başardı.

Bisiklet eğlenceli bir fikir olarak gözükse de elektrikli bisiklet piyasası oldukça kalabalık. Firmanın bu alanda gerçekten kazanç elde etmek için mi yoksa marka ismini hatırlatmak için mi çalıştığı bile belli değil. Öte yandan bu alanda para kazanmaya çalışan, kelimenin gerçek anlamıyla yüzlerce firma var.

Elektrikli scooter ise daha heyecan verici bir ürün olarak göze çarpıyor. Elektrikli mopedlere benzeyen araç, oldukça basit ve sade bir tasarıma sahip. Yine de oldukça potansiyelli bir araç olan scooter, Harley Davidson’un sahip olduğu güçle ve tecrübe ile çok popüler bir scooter haline gelme potansiyeline sahip.

Scooter, ayrıca 30,000 dolarlık etikete sahip olan LiveWire’dan çok daha makul fiyatlı olacak gibi duruyor.