Harley Davidson, İlk Elektrikli Motosikleti Ön Siparişte

CES 2019 kapsamında özel bir duyuru gerçekleştiren Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini ön siparişe açtığını duyurdu.

1903 yılında kurulduğundan beri ABD'nin ve dünyanın en büyük motor üreticisi olarak bilinen Harley-Davidson, klasik tasarımlarının yanına modern ve fütüristik modeller de ekleyeceğinin sinyallerini bir süredir veriyordu. Son olarak 2014'te LiveWire isimli oldukça ilginç bir konsept motor gösteren Harley Davidson'un bu modelini Scarlett Johansson'un Black Widow'unda görmüştük.

Son olarak 2018'in Ocak ayında, Harley Davidson cephesinden en geç 1.5 yıl içerisinde bu modelin satışa çıkacağı yönünde bir açıklama gelmişti. Harley, verdiği sözü tuttu ve yeni nesil elektrikli motosikletini ön siparişe açtı.

0-100 kilometreye 3.5 saniye gibi muazzam bir sürede çıkabilen bu motosiklet, tam dolu şarjla 177 kilometre gibi bir menzile sahip. LiveWire'a özel olarak geliştirilen bir uygulamaya da sahip olacak olan modelde bir adet dokunmatik panel bulunacak.

Son olarak gelelim fiyata: Ağustos ayında sahiplerine gönderilmeye başlanacak olan modelin satış fiyatı 29.799 dolar (vergisiz 158 bin TL) olarak belirlendi.