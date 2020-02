Harley Quinn’in de yer alacağı Suicide Squad 2’nin çekimleri devam ediyor. Suicide Squad 2’nin setinden yayınlanan yeni görüntülerde Harley Quinn, sarı-kırmızı-siyah tonlarına sahip yeni saç stili ile karşımıza çıkıyor.

Son olarak Birds of Prey’de gördüğümüz Harley Quinn, yeni Suicide Squad filmi ile geri dönüyor. Çekimi devam eden ikinci Suicide Squad filminden Harley Quinn görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde Harley Quinn’in stilindeki değişiklikler görülüyor.

Suicide Squad 2’nin setinden yayınlanan görüntüler Harley Quinn’in geçirdiği dönüşümü gösteriyor. Uçları pembe ve maviye boyalı sarı saçları, şortu ve tişörtüyle bildiğimiz Harley Quinn, bu sefer karşımıza kırmızı elbisesi ve bir kısmı kırmızı ve siyaha boyanmış sarı saçları ile çıkıyor.

Harley Quinn’i kısa süre önce Birds of Prey’de görmüştük. Hayranlar ve eleştirmenlerden tam not alan film, şaşırtıcı bir şekilde gişede başarısız oldu. Warner Bros. son bir hamle olarak Birds of Prey'in isminde değişiklik yaparak gişe rakamlarını yükseltmeyi planlamıştı.

Bird of Prey’in ardından gelen Suicide Squad 2, Bird of Prey ile doğrudan bağlantılı değil. Ancak bazı karakterler iki filmde de bulunuyor. İki filmde de bulunan karakterlerden olan Harley Quinn’i canlandıran Margot Robbie’ye, karakterdeki farklılıklar sorulduğunda Robbie, “Suicide Squad’da Harley’in başka bir tarafını görüyoruz. Bu ilginç. Onunla hayatının başka farklı noktalarında, birkaç yıl geçmiş yeniden tanışıyoruz” dedi.

Suicide Squad 2’nin çekimlerine devam ederken Jared Leto tarafından canlandırılan Joker’in filmde olmayacağı da kesinleşti. Filminde bol bol Joker’den bahsedilecek olmasına rağmen Joker’i görmeyeceğiz.

Suicide Squad 2 setinden paylaşılan Harley Quinn görüntüleri: