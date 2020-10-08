Kısa bir süre önce duyurulan HarmonyOS 2.0'ın bazı yeni özellikleri ortaya çıktı. Weibo aracılığıyla servis edilen bu özellikler, HarmonyOS 2.0'ın elektrikli ev aletlerini de desteklediğini gösteriyor. Örneğin bir kullanıcı, HarmonyOS 2.0 ile çamaşır makinesini akıllı telefonundan kontrol edebiliyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD'nin ambargosu üzerine HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini duyurmuştu. Şirket, bu işletim sistemiyle kendi ekosistemini kurarak Android ve iOS gibi ekosistemlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu bağlamda da kısa bir süre önce duyurulan HarmonyOS 2.0'ın bazı yeni özellikleri ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre HarmonyOS 2.0, elektrikli ev aletlerini de destekleyebiliyor.

Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da paylaşılan bilgilere göre HarmonyOS 2.0, kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşıyacak. Çünkü kullanıcılar, HarmonyOS işletim sistemli elektrikli ev aletleri üzerinde uzaktan kontrol imkanı yakalayabilecekler. Weibo'da yer alan bilgilere göre Huawei, yeni sürümle birlikte 3 yeni işlevselliği müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre Huawei'nin HarmonyOS 2.0'yle sunduğu özellikler; birbirlerine bağlanmış ürünlerle dolu bir ağ kurabilme, çamaşır makinelerini akıllı telefonlar üzerinden kontrol edebilme ve bir ocakta pişen yemeğin pişme zamanı tamamlandığında, akıllı telefon ya da akıllı saat üzerinden bilgilendirme. İşte bu üç özellik, Huawei'nin ekosistem oluşturma hayallerinin önemli adımlarının başlangıcı gibi görünüyor.

Weibo'da paylaşılan bilgiler sadece bunlarla sınırlı değil. Paylaşılan bazı görseller, HarmonyOS'un nasıl çalıştığını ve ne gibi donanım özelliklerine sahip olunması gerektiğini de ortaya koyuyor. Buna göre 128 KB ile 128 MB RAM kapasitesine sahip olan tüm IoT ürünleri, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışabilecek. Ayrıca elektrikli ev aletlerinde de benzer bir durum söz konusu olacak.

Bu arada, HarmonyOS'la çalışacak elektrikli ev aletleri, en azından şu an için Huawei tarafından üretilmiyor. Şirket, daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için Çin'in önde gelen ev aletleri üreticileriyle iş birlikleri yapıyor. Örneğin Midea Group, Joyoung ve Robam Appliances gibi teknoloji şirketleri tarafından üretilen elektrikli ev aletleri, HarmonyOS'u destekliyor ve Huawei'nin oluşturmak istediği ekosisteme dahil olabiliyorlar.

Akıllı telefonlarla bağlantı, oldukça kolay olacak gibi duruyor

Paylaşılan görüntüler arasında, bir akıllı telefonla HarmonyOS destekli cihazların birbirlerine nasıl bağlanabileceği de gösteriliyor. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, elektrikli ev aletlerinin belirli bir noktasında bağlantı sensörleri bulunacak gibi görünüyor. Kullanıcı, akıllı telefonunu bu bölgeye yaklaştırdığında, bağlantı kurulması için harekete geçilmiş oluyor. Ancak bu ekosistemin hazır hale gelebilmesi için önümüzde hala uzun bir süreç var gibi görünüyor.