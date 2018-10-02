Harry Potter'ın Yeni Açık Dünya Oyunu Ortaya Çıktı (Video)

Harry Potter'ın açık dünya aksiyon oyunundan bir video sızdırıldı. Ortaya çıkan video oyunda ne gibi maceralarla karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor.

Son filminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dünyayı kasıp kavuran Harry Potter'ın yeni açık dünya oyunundan bir video sızdırıldı. Dilerseniz sızdırılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Henüz gelişim aşamasında olan oyunun sızıntı videosu, Hogwarts'ın sihirli dünyasını yine oyuncularla buluşturuyor. Diğer Harry Potter oyunlarındaki nostaljik havayı bizlere yeniden yaşatacak oyundaki görevlerde yeni iksirler oluşturacak, büyüler yapacak ve esrarengiz canavarları keşfedeceksiniz.

RPG olacak yapım, 19. yüzyılın büyücü dünyasını elinizin altına getirecek. Henüz Warner Bros.'tan sızdırılan videoyu onaylar nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi. Bu yüzden ortaya çıkan görüntülerin gerçek olup olmadığını henüz bilemiyoruz.