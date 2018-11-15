Nebula Genomics, Ücretsiz Gen Analizleri Yapacak

'Sağlığın geleceği DNA'nızda' sloganıyla bugün kendini tanıtan Nebula Genomics, sağlık ve ilaç sektörüyle bireylerin DNA'larını bir araya getirecek bir aracı olarak araştırmaların hız kazanmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

Harvard'lı genetikçi George Church tarafından kurulan Nebula Genomisc, ücretsiz olarak genomik incelemeler yaparak kişileri genleri hakkında bilgilendirmeyi hedefliyor. Bu hizmeti sağlayan pek çok şirket mevcut ancak 200 dolar civarında ücretlendirmeler söz konusu. Nebule Genomics ise bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyor üstelik genlerine dair bilgileri üçüncü parti şirketler ile paylaşmayı kabul edenlere bazı 'ödüller' veriyor.

Nebula Genomics, genetik araştırmalar ile ilgilenen tüketicileri, ilaç geliştirmeye yardımcı olmak için büyük DNA veri setleri arayan araştırmacılarla bir araya getirmek istiyor. Hizmetten faydalanan ve genlerine ait bilgileri diğer şirketlerle paylaşmayı kabul eden kişiler, Nebula Genomics'in diğer hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma hakkı kazanacak. Bu hizmetler genellikle gen dizilimlerine bakılarak hastalık risklerinin tanımlanması olarak anılabilir.

Halihazırda pek çok ilaç şirketi genetik bilgiler için 1000 dolar civarında ödeme yapıyor ancak Nebula Genomics para ödeme konusunda henüz kararsız görünüyor. Yine de uzmanlar genetik bilgilerin ilaç şirketleri tarafından öngörülemeyecek şekilde kullanılabileceğini ve kişilerin bu konuda iyi bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor.