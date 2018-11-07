Bilim İnsanları "Uzaylı Asteroidi" Açıklamasını Yemedi

Harvardlı araştırmacıların dikkat çeken "Oumuamua Asteroidi aslında uzaylıların uydusu olabilir" açıklaması, bilim insanları tarafından çok da ciddiye alınmadı.

Çıkan kısmın özeti: Oumuamua adlı, uzaya savrulmuş devasa bir kurabiyeye benzeyen bir gök cismi var. Kendisi karşılaştığımız ilk yıldızlararası seyahat eden asteroit. Neden şeklinin böyle olduğu ve neden alışılmışın dışında bir yörünge izlediğine dair sorulan sorulara cevap vermeye çalışan bir araştırmacı grubu, olası açıklamalar arasında "Uzaylılar yapıp yollamış olabilir" seçeneğini eklemişlerdi.

Bilim insanları bu konuda pek tatmin olmuşa benzemiyorlar. Alan Fitzsimmons adında Queens Universitesi'nde çalışan bir astrofizikçi, uzaylı yaşamının onu da heyecanlandırdığını ancak bunun doğru kanıt olmadığını söyledi. Asteroitin başka bir yıldız sisteminden fırlamış, kuyruklu yıldız gövdesine benzer bir yapı olduğunun doğrulanmış olduğunu söyledi.

Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nden Katie Mack da bu uzaylı gazına gelmeyenlerden. Bilim insanlarının, yanlış olmama ihtimali olan egzotik bir şey gördükleri anda bunu yayınlamaktan çok mutlu olduklarını belirten Mack, yazarların bile bu fikre inanmadıkları görüşünde.

Makalenin yazarlarından Bialy'ye bu yorumlar sorulduğunda kendisinin bir inanan değil bilim insanı olduğunu, bu yüzden de eldeki verilere uygun açıklamalar üretmeye çalıştığını belirtti.

Harvard Astronomi Dalı Başkanı Avi Loeb'e göre ise Oumuamua çoktan uzaklaştı ve daha fazla inceleme yapmadan kesin bir şey söylemek imkansız.