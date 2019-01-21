Hasan Kaymak'ın Tasarladığı Harika iPhone 11 Tasarımı

Apple hayranlarının merakla beklediği iPhone 11 için tasarımcı Hasan Kaymak tarafından harika bir tasarım ortaya atıldı.

Birçok Apple kullanıcısına göre, şirketin en iyi telefon tasarımları kenarları düz olan iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone SE’ye aitti. Peki, Apple yeni telefonunda da bu tarz bir tasarıma geri dönüş yapar mı? Muhtemelen hayır. Bazı güvenilir kaynaklara göre, şirket yeni telefonlarında da iPhone X tasarımının izinden gitmeye devam edecek.

Grafik tasarımcısı olan Hasan Kaymak, iPhone 11 için bir tasarım ortaya attı. Tabii, muhtemelen bu sene çıkacak olan iPhone 11’in bu tarz bir tasarıma sahip olacağını düşünmek biraz hayalcilik olur fakat çizilen tasarım, birçok iPhone kullanıcısını da kendisine hayran bıraktı.

Kaymak, yaptığı bu tasarım için son haftalarda çıkan yeni nesil iPhone haberleri ile son nesil iPad Pro’yu kaynak aldı ve kombinledi. Sonuç ise modernize edilmiş bir iPhone SE oldu; hatta şu ana kadarki en iyi iPhone tasarımı bile diyebiliriz. Telefonun önden görünümü nispeten daha küçük çentikli iPhone X veya iPhone XS'i anımsatıyor.

Kaymak’ın telefonun yan tarafları için düşündüğü düz kenarlar, ekranla birleşince harika görünüyor. Gerçek iPhone 11’de ise kenarların iPhone X ve XS'te olduğu gibi daha yuvarlak ve paslanmaz çelikten olması bekleniyor.

Hasan Kaymak’ın yaptığı bu tasarıma daha yakından bakabilmek ve daha detaylı inceleyebilmek için sitesini ziyaret edebilirsiniz.