Hasbro, Game of Thrones Temalı Monopoly'yi Tanıttı

Monopoly’nin yaratıcısı Hasbro, Game of Thrones hayranlarını sevindirecek bir haberle onlar için yeni bir Monopoly versiyonu çıkardı. Yeni oyunun en dikkat çeken özelliği, oyunda Game of Thrones müziğinin çalması.

Game of Thrones hayranları için üretilen yeni oyunun Ocak 2019’da satışa çıkması bekleniyor. Oyunda, bilinen Monopoly sürümü üzerinde bazı iyileştirmeler ve değişiklikler yapılmış. Bunlardan en dikkat çekeni, dizi hayranlarının ‘Iron Throne’ olarak bildiği, kılıçlardan yapılmış olan tahtın, Game of Thrones müziği çalan bir kartlık olarak oyuna eklenmesi.

Yeni Monopoly’de oyuncular, Westeros ve Essos yakınlarındaki evleri ve arazileri satın alarak rakiplerini alt etmeye çalışacaklar. Rakiplerinin hepsini alt eden oyuncu ise dünyayı tam anlamıyla kapitalizm ile yönetmenin keyfini çıkaracak.

Hasbro, Game of Thrones'ta kullanılan para birimlerini de atlamayarak oyuna 'Gümüş Geyikler' ve 'Altın Ejderhalar' eklemiş. Ayrıca müzik deneyimi eklenen ilk Monopoly olması da bu oyunu daha özel kılıyor.

Oyunun yabancı bir satış firmasında 29.99 dolar’dan ön satışta olduğunu da sizlerle paylaşalım. Eğer ürün ilginizi çektiyse, siz de buradaki linkten ön sipariş oluşturabilirsiniz.