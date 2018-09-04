Birden fazla çalar saat, ilaçlar ve ailesinin çabaları; Lucy'i uyandırmak için bunlar bile yetmiyor.

Pek çoğumuz, özellikle bazı sabahlar uyanmakta zorlanırız. Ve her ne kadar gece iyi uyuduğumuzu düşünsek de, alarm çalınca homurdanır, döner ve '5 dakika daha' diye düşünürüz.

Fakat Galler'de yaşayan 42 yaşındaki Lucy Taylor'ın her günü böyle geçiyor... Lucy'nin uyanması için birkaç yüksek sesli çalar saat, ilaç ve ailesi gerekiyor. Zira Lucy, bir çeşit uyku bozukluğu olan idyopatik hipersomni (aşırı uyuma) hastası.

Bu, nadir görülen ve aşırı uykuya neden olan bir hastalık

"Gün içinde çok uykum geliyor. Uyumak iyi gelmiyor. Bir kez dalınca uyanmak çok zor. En uzun uyuduğum süre, cuma akşam üzerinden pazar öğleden sonraya kadardı" diyor Lucy.

Lucy, idiopatik hipersomni hastalığının işkence gibi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Beni uyandıracak kimse yoktu. Cuma günü işten çıktım, eve geldim, akşamüzeri yattım ve pazar öğleden sonra kalktım."

Lucy, sabahları kalkabilmek ve gün içinde uyanık kalabilmek adına günde 12-15 tablet almak zorunda. Ve hayatını ise şöyle özetliyor: "Suyun altında olmak ve yüzeye çıkmaya çalışmak gibi. Yalnız kalmak istiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Uyanık kalmak ve işlevsel olmak çok zor."

Uzmanlar, her 100.000 kişiden 2'sinin idiopatik hipersomni hastası olduğunu ve söz konusu hastalığa şu an için çare bulunamadığını söylüyor.