Haunting of Hill House'un 6. Bölümü Nasıl Çekildi?

Diziyi izleyen herkes tarafından büyük beğeniyle karşılanan efsane bölümün nasıl çekildiğine dair bilgiler yayınlandı.

Diziyi henüz izlememiş olanlar için tat kaçıracak bir spoiler verecek değiliz; ancak 10 bölümlük enfes gerilim/korku dizisinin 6. bölümünü ağzı açık izlemeyen bir kişi dahi yok. Şu an 9.5'lik bir notu bulunan bölümün çekim süreci de kalitesiyle ilgili fikir veriyor.

Two Storms (Çifte Fırtına) isimli bölümün ve dizinin yazarı Mike Flanagan, yaptığı bir röportajda bölümdeki bir sahne ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Bölümün çekim aşamasına mecburen bir kamera koreografisi eklendiğini belirten Flanagan, tam 17 sayfalık hiçbir kamera geçişi olmayan bir sahne yazdığını ve 17 dakika süren bu sahnenin tek seferde çekildiğini anlattı.

Bununla birlikte dizinin çekimi için planlanan setin çok daha ekonomik olduğunu ancak sırf 6. bölümdeki sahneler için devasa bir set ortamı oluşturmak durumunda kaldıklarını da açıkladı.

Şu sıralar Stephen King'in efsane sinema uyarlaması The Shining'in devam filmini yönetmekte olan Flanagan'ın efsane bir iş çıkardığı The Haunting of Hill House'u izlemeyenlere kesinlikle öneriyoruz. Son dönemlerin en başarılı gerilim yapıtlarından birini kaçırmak istemeyeceğinizi düşünüyoruz.