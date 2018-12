Çin, Apple’a Tarihinin En Ağır Darbesini Vurmak Üzere

Wedbush’tan Dan Ives'a göre Çin hükumeti, Huawei CFO'sunu tutuklayan ABD'ye muhakkak bir misilleme yapacak. Bu misillemede hedef tahtası ise Apple olacak.

Huawei CFO’su ve aynı zamanda şirketin kurucusu olan Ren Zhengfei’nin kızı olan Meng Wanzhou, geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklandı. Tutuklamanın nedeni, Hauwei'nin İran'a satış yapmama konusundaki anlaşmalara uymaması olarak gösterildi. Bir araştırma ve yatırım şirketi olan Wedbush’tan Dan Ives, BBC’ye verdiği röportajda bu tutuklamanın, Apple’ın Çin adına hedef tahtası haline geldiğini belirtti.

Samsung, akıllı telefon pazarında hala lider konumda bulunsa da Huawei, Güney Koreli teknoloji devine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bununla birlikte akıllı telefon satışları söz konusu olduğunda Huawei, Apple’ı çoktan geride bırakmış durumda. Çin ile ABD arasındaki gerilim, Apple’ı daha da zor durumda bırakıyor.

Bildiğiniz gibi 2018 model iPhone’lar tüketicilerde büyük bir heyecan yaratmadı ve bu nedenle iPhone XR hariç diğer iPhone modellerine büyük bir ilgi yaşanmadı. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, Apple için büyük bir önem arz ediyor. Ancak ABD-Çin ticaret savaşı, Apple’ın Çin’deki varlığını tehdit ediyor.

Dan Ives’a göre Çin, ABD’nin Meng Wanzhou’yu tutuklamasına hızlı bir misilleme gerçekleştirecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu noktada hedef direkt olarak Apple olacak. Ives’a göre Apple’ın Çin’deki satışları tek haneli rakamlara inme tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir. Bu de Apple için çok ciddi bir maddi kayıp olacaktır.

Çin mahkemesi, Apple ile Qualcomm arasındaki patent davasında Qualcomm’u haklı bulmuştu. Bu durum, Çin’de iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X satışlarının durdurulabileceği anlamına geliyor. Ancak Çin’in daha güçlü bir misilleme yapması halinde Apple, oldukça zor durumda kalabilir.