North adlı bir start-up tarafından geliştirilen Focals adlı gözlük, hava durumunu gösterme ve mesaj okuma gibi kullanışlı birçok özelliğe sahip.

Google ve Intel’in üretmiş oldukları akıllı gözlükleri (Google Glass ve Vaunt) hepimiz gördük; ancak bu gözlüklerin ikisi de piyasaya sürülmediler. Şimdi ise resmi ismi Thalmic Labs olan North adında bir start-up, büyük bir kitle tarafından ilgi çekebilecek akıllı bir gözlük tanıttı. Gözlük normal gözlüklere oldukça benziyor.

1,000 dolarlık fiyat etiketine sahip gözlüğe Focals adı veriliyor ve şirket, satın alınan gözlüklerin bu yılın sonuna doğru müşterilere gönderileceğini açıkladı. Focals gözlüğü kullanıcının telefonuna Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor küçük bir projektör ile verileri gözlüğü takan kullanıcının gözlerine yansıtıyor. Gözlük hava durumunu ve zamanı gösterebiliyor; metin mesajlarını okuyabiliyor hatta bir Uber bile çağırabiliyor. Gözlük ayrıca Alexa’ya da bağlanabiliyor; yani gözlüğe yol sorduğunuzda veya herhangi bir şey hakkında bir bilgi sorduğunuzda küçük bir hoparlör aracılığıyla bu istek yanıtlanıyor.

North; Amazon Alexa Fund, Spark Capital, Intel Capital ve Y Combinator gibi birçok yatırımcının katkılarıyla 140 milyon dolar yatırım almış durumda.