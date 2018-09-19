Hava Kirliliği, Yaşlılıkta Bunama Riskini Artırıyor

Özellikle kalp hastalıklarına büyük etkisi olduğunu bildiğimiz hava kirliliğinin beynimiz için de son derece zararlı ortaya çıktı.

Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlarımız için belki de günlük hayatın en büyük zorluklarından biri. Her ne kadar alışmış olmanın verdiği boşvermişlikle bu konuyu göz ardı etsek de aslında hava kirliliği pek çok hastalığı tetikleyen etkenlerin başında geliyor. Kalp ve damar hastalıklarına etkileri uzun zamandır bilinen hava kirliliği ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki beynimiz de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

St George's University of London'da gerçekleştirilen araştırmalara göre hava kirliliğine maruz kalma oranları ile yaşlılıkta bunama ve çeşitli nörolojik hastalıklara yakalanma oranları arasında bir bağlantı söz konusu. Araştırmayı yürüten epidemiyolog Iain Carey, hava, çevre ve gürültü kirliliği gibi etkenlerin beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin çok daha detaylı araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Hava kirliliğinden beyinlerin de etkilenip etkilenmediğini anlamak için Carey ve ekibi, 2005'ten 2013'e kadar yedi yıl boyunca, 50 ila 79 yaş arasındaki 131.000 hastanın tıbbi kayıtlarını analiz etti. Hastaların yaşadıkları bölgelerin hava ve gürültü kirliliği açısından nasıl bölgeler olduğu ve bu durumdan etkilenme oranları da belirlendikten sonra ortaya çıkan sonuca göre daha çok gürültülü ve hava kirliliği oranı yüksek bölgelerde yaşayan bireylerdeki bunama riski %40 daha yüksek.

Konuyla ilgili bu araştırma dışında dünyanın pek çok farklı bölgesinde çeşitli araştırmalar da yürütülmeye devam ediliyor. Artık beynimizin hava kirliliğinde etkilendiğini bilsek de bilim insanları bu etkilenmenin hangi yol ile gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Üzerinde durdukları ilk ihtimal ise kirliliğin beyin damarlarını olumsuz etkilemesi. Ancak kesinleşmiş bir bulgu henüz mevcut değil.