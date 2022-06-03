Havacılık ve Uzay Teknojileri Konferansı 4 Haziran'da Gerçek

Mekatronik Müdendisleri Derneği tarafından düzenlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı bu yıl 20'den fazla konuşmacının katılımıyla 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Teknoloji gelişmeye devam ederken, uzay ve gökyüzü gibi konular her geçen gün daha büyük bir merak uyandırıyor. Gelişen teknolojilerde uzay ve havacılık konularında büyük gizemleri aydınlatmak konusunda büyük bir yardımcı oluyor.

Mekatronik Müdendisleri Derneği'nın Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı da ele aldığı konular gereği büyük bir merak uyandırıyor.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı alanın önemli isimlerini bir araya getiriyor!

Bu yıl Teknopark Ankara'da düzenlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı'yla gelişen dünyayla ilgili pek çok konu ele alınacak. Konularla birbirinden değerli isimlerin katılım göstereceği konferansta oldukça önemli konular masaya yatırılarak ışık gelişen teknolojilere ışık tutulacak.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, 4 Haziran'da düzenlenecek. Etkinliğe katılımla ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.