“Coperni” adlı ünlü markanın görenleri şaşırtan yeni çantası, %99 havadan ve %1 camdan oluşuyor. Kafanızda canlandırması bile imkânsız gibi değil mi? Bir profesörle çalışan marka, bu ilginç çantayı yaratmayı başardı.

Fashion Week 2024 kapsamında sergilenen çantanın yapımında kullanılan malzeme, NASA’nın 1999 yılında uzaya yıldız tozu toplamak için gönderdiği araçta da kullanılmıştı.

İçinde sıkıştırılmış bir bulut varmış gibi duran ve fütürist tasarımcıların elinden çıkan “Air Swipe Bag” isimli bu çantanın tam olarak nasıl yapıldığına ve NASA ile bağlantısına bakalım.

Moda haftasında podyuma çıkan çanta, ilginç görünümüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Puslu bir bulut gibi görünen çanta, FW24 (Fashion Week 2024) fuarında sergilendi. Coperni markasının arkasındaki sıradanlığa meydan okuyan Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant yaratıcıları, podyumda çantayı görenleri bir kez daha hayrete düşürmeyi başardı. Profesör Ioannis Michaeloudis ile geliştirilen çanta, yalnızca 33 gram!

Çantanın materyalini NASA da uzay görevinde kullanmıştı.

Air Swipe Bag'in hacminin %99’undan fazlası havadan oluşuyor ve NASA’nın "Dünya’daki en hafif katı madde" olarak adlandırdığı “nanomateryal silika aerojeli” ile yapıldı.

NASA bu maddeyi, 1200 derecelik ısıya ve ağırlığının 4000 katı basınca dayanabildiğinden 1999 yılında Dünya’ya kuyruklu yıldızdan, yıldız tozu örnekleri getiren ilk uzay aracında kullanmıştı. Çanta ise uzay teknolojisi nanomalzemesinden yapılmış şimdiye kadarki en büyük nesne oldu!

Peki nasıl yapıldı bu “havalı” çanta?

Bir polimerin, bir çözücü ile birleştirilmesiyle oluşturulan bu karışım jel, havayla değiştirilmek üzere karışımdan çıkarılıyor ve ekstrakte (bir çözelti ya da süspansiyon içindeki inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma) ediliyor.

Aerojeller; gözenelikli, düşük yoğunluklu ve katı oluyor. Bu yarı saydam malzeme, çantaya şeffaf bir görünüm vererek içinde donmuş bir duman varmış gibi harika bir görünüm sunuyor. Cam takviyesi ise nesneleri tutacak dayanıklılığı sağlıyor.

Çantanın satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz bilinmiyor ama moda dünyasında bir devrim yarattığı kesin! Geçtiğimiz günlerde de "havasız" basketbol topu satışa çıkmıştı. Ona da göz atmak isterseniz aşağıdaki içeriğimize geçebilirsiniz:

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