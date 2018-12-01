Motor Kaplaması Sökülen Airbus 320nin Görüntüleri Yayınlandı

Havadayken motor kaplaması sökülen Airbus 320 modelli uçak, görenleri korkuttu.

Frontier Havayolları'na ait bir Airbus 320 modelli uçağın motor kaplaması uçak henüz havadayken söküldü. Uçağın bu anları da yine bir yolcu tarafından kameraya çekilirken, konu hakkında bilgisi olmayanlar için korku dolu anlar yaşattı.

USA Today tarafından yayınlanan habere göre Frontier Havayolları'na ait bir Airbus 320 modelli uçak, normal seferlerinden biri için havalandı. Her ne kadar kalkış yapılana kadar her şey normal bir şekilde devam etsede kalkışın yalnızca birkaç dakika ardından uçak motorunun kaplaması sökülmeye başladı. Yolcular tarafından fark edilen durum kabin görevlisine bildirildi.

Karşılaşılan sorundan dolayı kalkış yaptığı havaalanına zorunlu dönüş yapmak zorunda kalan uçak, 171 yolcu ve 6 çalışan ile hiçbir zarar görmeden inişini yaptı.

Her ne kadar problem çok ciddi gözükmese ya da herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılmamış olsa da bir havayolları firmasının gerekli bakımları yapmadığını gösteren durum, firmanın güvenilirliğini etkileyecektir. Umuyoruz ki küçük büyük fark etmeksizin hiçbir bakım es geçilmez ya da baştan savılma yapılmaz ve bu tür ihmalkarlık haberleri ile tekrardan karşılaşmayız.