Havai Fişeklerin Şahane Renkleri Nasıl Elde Ediliyor?

Tüm dünyanın ortak kutlama gösterilerinden biri olan havai fişekler, yüzlerce senelik bir geçmişe sahip ve aslında arkasında basit kimya tepkimeleri yatıyor.

Yeni yılın ilk dakikaları, bayramlar, festivaller ve kutlamalar için insanların kullanmayı en çok sevdiği şeylerin başında havai fişekler geliyor. Gökyüzünde yaşanan bu görsel şölen, hele de büyük bir organizasyon söz konusuysa insanları adeta hipnoz ederek kendini izletiyor. Peki bu devasa gösterinin arkasına ne yatıyor ve bilim bu noktada konuya nasıl dahil oluyor?

Aslında en basit haliyle ateş ve barutun bir araya gelerek oluşturduğu bir çeşit patlama olarak açıklanabilecek havai fişekler için özellikle kimyacılar hayli uğraaşıyor. Çünkü havai fişek gösterilerini asıl izleten havada bir ışık patlaması olması değil, renkler. Kimyacılar da laboratuvarlarda bu renkleri elde etmek için ufak çalışmalar yapıyor. Havai fişeklere rengini veren şey ise temelde metaller ve metal tuzları.

Alüminyum ve magnezyum gibi metaller yandıklarında havai fişeklere renk veriyorlar. Farklı renk seçenekleri elde edilmek istendiğinde ise kimyacılar metal tuzlarını kullanıyor. Elde edilecek renk konusunda bir sınırlama yok ve kimyacılar metal tuzları ile diledikleri rengi elde edebiliyorlar. Fakat bazı renkleri elde etmek diğerlerine göre daha zor, mavi en zor elde edilen havai fişek rengi olarak anılıyor. Kırmızı ve turuncu ise en kolayları olarak değerlendiriliyor.