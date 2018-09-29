Uçaklar günümüzün en hızlı ve rahat ulaşım araçlarıdır. Otobüsle 10 saatte gideceğimiz yolu 1 saate indirgeyen uçakların en önemli sorunları ise muhtemelen zorunlu iniş durumlarıdır.

Uçaklar yükseklik fobisi bulunmayan herkes için dâhiyane bir buluştur. Uzun mesafeleri çok kısa sürelere indirgeyen uçaklar, aslına bakacak olursanız en güvenilir ulaşım araçlarıdır. Gerekli her ürüne çift olarak sahip olan uçaklar, olası bir aksilik durumunda hemen yedek ürünü kullanabilirler. Ancak bu araçlarda da bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Bunlardan en büyüğü ise şüphesiz ki zorunlu inişlerdir. Bugün ise sizlere zorunlu iniş gerektiren en garip 10 durumu listeledik. İşte ‘Bu kadar da olur mu?’ diyeceğiniz o nedenler.

1. Tıkanmış tuvalet sorunu

2016 yılının Mart ayında bir İngiliz Havayolu şirketi, tuvaletin tıkanmış olmasından dolayı zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların ağır bir kokudan doğan şikâyeti sonrası gözler tuvalete çevrildi ve ardından uçak çıkış konumuna geri döndü.

2. Kuruyemişten şikâyetçi olan kaprisli yolcu

2014 yılında Kore Hava Kuvvetleri’nin baş yöneticisi olan Cho Hyun-ah, ikram edilen kuruyemişi bir kâsede değil de pakette görmesi sonucu ortalık birbirine girdi. Durumdan büyük öfke duyan Hyun-ah, uçağı geri New York’a döndürdü. Sonrasında ne mi oldu? Bu kaprisinden dolayı hava güvenliğini engellediği düşünülen Hyun-ah suçlu bulundu.

3. Pilotun gözüne lazer tutan haylaz yolcu

2016 yılında New York’a gitmek üzere yola çıkan uçak, bir yolcunun pilotun gözüne lazer ışığı tutmasıyla Londra’daki Heathrow Havalimanı’na inmek durumunda kaldı. Sonrasında konuşan pilot, kendini bu durumdan dolayı kötü hissettiğini ifade etti. Şunu söylemekte fayda var, pilotun gözünü kamaştıracak lazer ışığı gibi araçları uçakta kullanmak yasa dışıdır.

4. Uçaktaki küçük kurtçuklar

2010 yılında New York’tan kalkan hava yolu aracı, içeride küçük kurtçukların olduğu öğrenilmesi sonucu zorunlu iniş yaptı. Konu ile ilgili konuşan görgü tanıkları; uçakta bulunan küçük kurtların bagaj bölmelerinden insanların üzerine düştüğünü ifade ettiler.

5. Nedeni bilinmeyen kötü koku

2014 yılında Avustralya’nın ulusal nakliyecisi olan Qantas Havayolları, nedeni bilinmeyen sıra dışı bir koku sebebi ile zorunlu iniş gerçekleştirdi. Sonrasında araştırılan kökü kokunun sebebi, klima ve eğlence sistemlerinden kaynaklanıyordu.

6. Yoga yapmasına izin verilmeyen adam

2016 yılında Hawaii’den Japonya istikametine doğru yola çıkan uçak, bir yolcunun yemek servisi sırasında oturmayı reddetmesi ile sekteye uğradı. Ancak işin daha da garip tarafı, aynı yolcunun ısrarlı bir şekilde uçakta yoga yapmak istemesiydi fakat tabii ki böyle bir duruma izin verilmesi. Öfkeli adam uçağın zorunlu iniş yapmasına sebep oldu ve sonra yoga sever adam 44.000 dolardan fazla para cezasına çarptırılarak tutuklandı.

7. Unutulan iki yolcu

Uçak yolculuğu yapan herkes kalkıştan en az yarım saat önce uçağın kapısında hazır bulunur. Çeşitli prosedürleri olan uçak seferleri, çoğu zaman dakikalık geç kalmaları bile beklemez. Ancak 2015 yılında şaşırtıcı bir olay gerçekleşti ve Malta’ya doğru yola çıkan uçak, unutulan 2 yolcu için havalimanına geri döndü. Konuya açıklık getiren yetkililer, bunu yolcu-bagaj dengesizliğinden dolayı yaptıklarını belirttiler.

8. Şarkı söylemekte ısrarlı yolcu

Amerikan Havayolları uçuşunda Los Angeles’tan New York’a doğru giden uçakta bu defa inatçı bir yolcu vardı. Sesli bir şekilde şarkı söyleyen yolcu, uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmedi. Ardından olaylı kadın görevliler tarafından tutuklandı ve uçak zorunlu iniş yaparak kadını bindiği havalimanına bıraktı.

9. Uçakta akrep şoku

Benzerine nadir rastlanan bir olay Alaska Havayolları’nda gerçekleşti ve bir kadın akrep tarafından sokuldu. Olay sonrası uçak zorunlu iniş yaptı ve kadın acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

10. Hava sızdıran uçak sorunu

2016 yılında gerçekleşen olayda, uçağın kapısından hava sızdığı saptandı. Ardından durum pilota haber verildi çünkü bu durum herkesin hayatına mal olabilirdi. Neyse ki kimse hasar görmedi ve uçak en yakın havayoluna zorunlu iniş gerçekleştirdi.