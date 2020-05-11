Havayolları, Koronavirüsle Yaşama Nasıl Uyum Sağlayacak?

Bugüne kadar dünyada 4 milyondan fazla kişiye bulaşan COVID-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Peki, seyahat sınırlamalarından olumsuz etkilenen havayolu şirketleri, koronavirüsle yaşama uyum sağlamak için hangi adımları atıyor?

İnsanlık tarihinin en büyük krizlerinden biri olan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, imalat, ulaştırma, perakende ve spor dahil neredeyse her sektörü derinden etkiledi. Özellikle salgının yayılmasını engellemek için uygulanan seyahat sınırlamaları, havayolu şirketlerini içinden çıkılması çok zor bir duruma soktu.

Raporlara göre eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olan sivil havacılık sektörü, mart ayında 250 milyar dolardan fazla zarar etti. Her geçen gün katlanarak artan zarar, şimdiden pek çok köklü firmayı iflasın eşiğine getirmiş durumda. British Airways, Lufthansa, Easyjet, United Airlines ve Emirates gibi küresel havacılık sektörünün dev firmaları tasarruf tedbirleri uygularken, nispeten daha küçük firmalar ise yavaş yavaş iflas başvurularında bulunmaya başladı.

Küresel sivil havacılık sektörü, Mart 2020'de 250 milyar dolardan fazla zarar etti

Peki, havacılık sektörü içine girdiği koronavirüs türbülansından nasıl çıkacak? Ya da, firmaların alacakları hangi önlemler yolcuların kendilerini yeniden güvende hissetmelerini sağlayacak? BBC Türkçe, havacılık blogger'ı Sam Chui ve Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz ile bu konuyu derinlemesine konuştu.

Seyahat alışkanlıklarımızın tümüyle değişeceğini söyleyen Sam Chui, “Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey, uçağa ulaşmanın çok daha uzun süreceği. Havalimanında daha fazla zamana ihtiyacınız olacak. Çünkü artık vücut sıcaklığınız ölçülebilecek veya terminalde COVID-19 testi yapılabilecek. Böylece yalnızca sağlıklı olanların uçağa binmesi sağlanacak” dedi.

Artık havalimanlarında yolcuların vücut sıcaklıkları ölçülebilecek veya COVID-19 testi yapılabilecek

Ayrıca bagaj alıp-verme sürecinin de eskisi gibi olmayacağını belirten Chui, “Artık bagajlarınıza sterilize edildiğini gösteren bir fiş takılacak. Bagajınız, belki ultraviyole ışınları ile sterilize edilerek hijyenik olduğundan emin olunacak. Bagajınız teslim bandından bu şekilde fişlenmiş olarak çıkacak” ifadelerini kullandı.

Uçuş deneyimlerini aktardığı videoları milyonlarca kez izlenen bir seyahat blogger’ı olan Chui, havacılık sektöründeki yeni döneme ilişkin bu projeksiyonu çiziyor. Peki, uçak içinde sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Chui, birçok havayolu firmasının şu anda talebin az olması sayesinde orta koltuğu boş bırakabildiğini söylüyor.

Türk Hava Yolları, bundan sonra tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliğinin zorunlu olacağını açıklamıştı

Yolculara güven aşılandığını belirten Chui, “Havayolu şirketleri için şu anda aslolan güvenliği artırmak ve halkı yeniden uçaklara çekmek. Şu anda talep azalmış durumda. Ama seyahate olan güven, yaz ortası veya sonbahar gibi artmaya başladığında talebin arzı yakalayıp yakalamayacağını görmek ilginç olacak. Eğer durum böyle gelişirse, o zaman uçuş sayısını artırmak veya orta koltuğu doldurmak, şirketlerin inisiyatifinde olacak” dedi.

Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz ise bundan sonra uçak yolculuklarında maske takma zorunluluğunun getirilebileceğini belirtti. Mayıs ayı sonuna kadar yeni dönemin işaretlerinin belirginleşmeye başlayacağını söyleyen Dr. Nergiz, farklı havayolu şirketlerinin veya havalimanlarının uygulayacağı farklı yöntemlerin, yolcuları çekmek yerine uzaklaştırabileceğini ifade etti.

Mayıs ayı sonuna kadar yeni dönemin işaretleri belirginleşmeye başlayabilir

Dr. Nergiz, “Düşünün, siz bir havalimanına gidiyorsunuz orada her şey normal, herkes yan yana oturuyor, maske takılmıyor. Ama indiğiniz havalimanında bambaşka kurallar geçerli. Tüm bu farklılık, insanları daha fazla korkutacak ve uçak yolculuğundan uzaklaştıracak” dedi.

Peki, tüm bu değişiklikler bilet fiyatlarına nasıl yansıyacak? Chui, bilet fiyatlarının başta düşeceğine inandığını, çünkü salgının tepe noktasına ulaşması sonrası bazı ülkelerin yeniden açılmaya başlayacağını ve arzın da yavaş yavaş artacağını söyledi.

2021’den itibaren uçak seyahatine olan güvenin artmasıyla talebin de artmaya başlayabileceğine vurgu yapan ünlü blogger, “Bu noktada arz, oluşacak talebi aynı hızla karşılamayabilir. Talebin arzdan fazla olması durumunda da 2021 yılından itibaren bilet fiyatları artabilir” değerlendirmesinde bulundu.