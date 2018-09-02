Havayolu Şirketlerinin Gözbebeği Airbus A350-1000 İncelemesi

Airbus'ın devasa uçağı A350-1000'ü kısaca inceledik. Yüksek yolcu kapasitesiyle dikkat çeken uçak, oldukça heybetli görünüyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Qatar Airways tarafından kullanılmaya başlanan Airbus A350-1000 uçağına göz atıyoruz. Boeing 777 ile doğrudan rekabet edecek olan uçak, Boeing 747 ve Airbus A380 modellerinin yerini alacak.

Şu an için sadece Qatar Airways filosunda yer alan Airbus A350-1000, benzer büyüklükteki eski uçaklardan çok daha verimli. Hem yakıt tasarrufu hem de boyut olarak havayolu şirketlerinin ilgisini çeken uçak, önümüzdeki dönemde birçok şirket tarafından kullanılmaya başlanacak. Şimdi gelin hep beraber bu devasa uçağa göz atalım.

Airbus, 2018 Uluslararası Farnborough Uçak Fuarı'nda bu uçaktan iki adet sergiledi. Uçaklardan biri, uçuş halinde tanıtıldı.

Fuarda sergilenen A350-1000'in bir diğer versiyonu ise Qatar Airways'e ait.

242.1 feet uzunluğa, 19.7 feet genişliğe sahip olan uçak; kanatlarıyla beraber 212.5 feet genişliğine ulaşıyor.

İki adet Rolls-Royce Trent XWB-97 motorundan güç alan A350-1000'in her bir motoru 97 bin pound seviyesinde güç üretiyor.

Uçağın menzili ise 9.667 mil seviyesine kadar çıkabiliyor.

Uçağın iç kısmına geldiğimizde ise business ve ekonomi olmak üzere iki farklı kısımla karşılaşıyoruz.

Uçağın business kısmı, QSuite olarak adlandırılan koltuklardan oluşuyor. Bu da o koltuklardan biri.

Bu da QSuite'in Qatar Airways tarafından paylaşılan bir diğer fotoğraf.

A350-1000'in 3-3-3 düzeninde, 281 koltuklu ekonomi kabini.

Uçağın tüm koltuklarında; eğlence sistemi, priz ve USB girişleri bulunuyor.

Qatar Airways'in dizilimine göre toplamda 327 kişi kapasitesine sahip olan A350-1000, tamamen ekonomi koltuk düzeniyle ise 440 kişiye kadar yolculuk yapabiliyor.

A350-1000 için toplamda 168 sipariş alan Airbus, havayolu şirketlerinin işini büyük oranda kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Boeing'den yüklü bir sipariş veren Türk Hava Yolları'nın ise bu uçağı sipariş vermediği biliniyor.