“Akıllı Telefonlar Sayesinde Dinleniyor Olabilirsiniz”

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, telefon üzerinden yapılan dinlemelere dikkat çekip, akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara kamera ve mikrofon izni vermemek gerektiğini söyledi.

Konuştuğunuz bir konu hakkında içerikler karşınıza çıkıyor, arkadaşlarınızla konuşurken bahsettiğiniz bir ürünün reklamını internete girer girmez karşınızda görüyorsanız, bunların sebebi birilerinin sizi dinliyor olması olabilir.

Bu tarz durumlarda insanların aklına “Konuşmalarımız dinleniyor mu?” şüphesinin geldiğini belirten HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bu durumun önüne geçme yöntemi olarak ise uygulama izinlerinin kontrolünü öneriyor. Atalay’a göre akıllı telefonlara yüklenen uygulamaların mikrofon ve kameraya erişimine izin vermemek, dinleme sorunlarını aşmaya yardımcı olacak.

Atalay, bu tür uygulamaların amacının ise hedefli reklam oluşturmak olduğu yönündeki yorumları hatırlatıyor. "Bazı mobil uygulamaların kullanıcı sözleşmelerinde 'ortamdan ses kaydı yapabileceği'ne ilişkin ifadeler bulunuyor. Bu konunun yasal olup olmadığına ilişkin çeşitli görüşler ve iddialar var." diye konuşan Atalay, şirketlerin her geçen gün daha gelişmiş teknolojiler kullandıklarını ve bunun amacının da kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak olduğunu söylüyor. "Sosyal medyada gezinirken veya web sitesine bakarken, arkadaşınızla konuştuğunuz ögenin reklamını karşınızda bulunuyorsunuz. Bu durum mikrofonları açık olan akıllı cihazlar tarafından dinlenildiği şüphesini akla getiriyor." diyen Atalay, kamera ve mikrofonların devre dışı bırakılmasını öneriyor.

Atalay, yaşamı kolaylaştıran teknolojinin aynı zamanda insan hayatını da kabusa çevirebildiğini belirtti.