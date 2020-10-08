HAVELSAN ile TR Motor, Yerli Uçak Motoru İçin Ortaklık Kurdu

HAVELSAN, yerli uçak motorunun geliştirilme süreci için TR Motor ile stratejik ortaklık kurdu. HAVELSAN, söz konusu ortaklık dahilinde TR Motor ile hem teknolojik paylaşımda bulunacak hem de personeli eğitecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilen simülasyon yazılımı teknolojisi, Milli Muharip Uçak Projesi'nden sonra şimdi de uçak motoru projesinde kullanılacak. Konuyla ilgili olarak aktarılan bilgilere göre HAVELSAN, Milli Muharip Uçak için turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi adına TR Motor ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma dahilinde HAVELSAN, TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme çalışmalarına, simülasyon ve modelleme teknolojileriyle katkı sağlayacak. HAVELSAN, TR Motor personeline vereceği eğitimlerle mevcut motor, plant modelleri ve motor aviyonikleri konusundaki teknolojik birikimini yerli uçak motorunun geliştirilebilmesi adına TR Motor’a da aktarmış olacak.

HAVELSAN ayrıca TR Motor’un plant ve kontrol modellerinin tasarım ve test doğrulama altyapılarının kurulması ile bilgisayar tabanlı tasarım araçlarının geliştirilmesi konusunda da yardımcı olacak. TR Motor’un tümleşik sayısal ikiz tabanlı tasarım ve geliştirme süreci de yine HAVELSAN tarafından desteklenecek.

Söz konusu anlaşma kapsamında HAVELSAN’ın uçuş kontrol sistemi yazılımı, simülatörün mevcut plant ve motor modeliyle beraber çalıştırılması ve analiz edilmesi için yeniden elden geçirilecek. Motor aviyonik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi ve sertifikasyonu süreçlerinde de HAVELSAN destek sağlayacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Bu yazılım teknolojisini, simülatör teknolojisini motor tasarımıyla bir araya getirip daha ileriye dönük yeni alanlara açılmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanırken, TR Motor Genel Müdür Osman Dur ise TR Motor ile HAVELSAN arasındaki ortaklığın güzel sonuçlar ortaya koyacağını belirtti.