Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına 80 yıllık askeri bir depodan jet yakıtı sızdı. Bunun sonucunda 5 binden fazla insan hastanelik oldu, yaklaşık 4 bin aile de otellere yerleştirildi.

Çoğumuzun bildiği üzere jet yakıtı, dünyanın en popüler ulaşım araçlarından biri olan uçaklar için kullanılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi de kerosen gibi oldukça zararlı hidrokarbonlar içeren bu yakıt türü, insan sağlığına önemli derecede zarar verme riskine sahip. Bu sebeple de bu tarz yakıtların kesinlikle içilmemesi gerekiyor.

Ancak gelen yeni haberler, ABD’nin Hawaii eyaletinde 2021’in son ayında bu konuya ilişkin korkutucu bir olayın yaşandığını gösterdi. Açıklamalara göre, donanmaya ait bir depoda sızıntı yaşanması nedeniyle Hawaii eyaletinde bulunan bir içme su kaynağına jet yakıtı sızdı. Bunun sonucunda ise binlerce insan hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

5 binden fazla insan hastaneye başvurdu

Yaşanan bu korkunç olay sonucunda yetkililer, eyalette bulunan 5 bin 900’den fazla insanın baş ağrısı, mide bulantısı ve döküntü nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini aktardı. Ayrıca çoğu ordu personellerinden oluşan 4.000 ailenin otellere yerleştirildiği de açıklamalara eklendi. Bir ABD’li senatör de yaşanan olayı ‘astronomik boyutlarda bir kriz’ olarak nitelendirdi.

Ek olarak açıklamalarda, bu büyük içme suyu krizinin ardından ilk altı haftada ABD Deniz Kuvvetleri’nin 250 milyon dolardan fazla para harcadığı kaydedildi. Ayrıca deniz kuvvetlerinde bulunan bir amiral bir duruşma sırasında suçu donanmanın üstlendiğini aktarırken bir başka komutan, “Bu soruna deniz kuvvetleri neden oldu, bunu düzelteceğiz” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra halkın da deponun kapatılması için baskılar yaptığı gelen haberler arasında yer aldı.

Son olarak edinilen bilgiler, sızıntının yaşandığı deponun 80 yıllık olduğunu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana da Pasifik Okyanusu’nda bulunan ABD ordusuna ait savaş gemilerine ve uçaklara yakıt sağladığını aktardı. Ayrıca bu deponun varlığının uzun süre gizli tutulduğu sonrasında ise gizliliğinin kaldırıldığı ifade edildi. Ancak yaşanan bu korkunç olaydan önceye kadar çok az insanın depodan haberi olduğu da gelen açıklamalarda kaydedildi.