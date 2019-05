Stephen Hawking, Karanlık Madde Konusunda Yanılmış Olabilir

Kavli IPMU (Institute for the Physics and Mathematics of the Universe) 'daki uluslararası bir araştırma ekibi, Profesör Hawking'in teorisine meydan okudu. Ekibe göre Hawking'in karanlık madde teorisi hedeften tamamen uzak olabilir.

2018'in Mart ayında ölen Stephen Hawking'in teorisine göre karanlık madde, ilkel kara deliklerin kalıntıları olabilir. Teoriye göre kara delikler, Büyük Patlama'dan sonra doğmuş olabilir. Japonya, Amerika ve Hindistan'dan gökbilimciler, Hawking'in teorisini test etmek için Dünya ile Andromeda arasında yerçekimsel kırılma yöntemini kullanarak ilkel kara delik belirtileri aradı. Yerçekimsel kırılma, Albert Einstein'in görelelik teorisinde de olduğu gibi büyük kütleli yerçekimine sahip nesnelerin görüntüsünün kırılmış gibi görünmesidir. Basitçe açıklamak gerekirse; bir ışık demeti, büyük kütleli yoğun yerçekimine sahip bir nesneden geçtiğinde kırılır ve bozulur. Gökbilimciler, Andromeda galaksisinden seyahat eden ışığın Dünya'ya gelirken kırılıp kırılmadığını belirlemek için gece gökyüzünün ard arda 190 resmini çektiler. Işığın geldiği yolda herhangi bir kara delik olması durumunda ışığın yaklaşık 1000 titreme gerçekleştirmesi bekleniyordu. Bunun yerine ilkel kara deliklerin karanlık maddenin kütlesinin %0,1'inden daha azına katkıda bulunduğunu gözlemlediler. İLGİLİ HABER Bir Kara Delikten Dağılan Parçacıkların Sebebi Ortaya Çıktı Bu sonuç, Hawking'in teorisinin doğru olmadığını göstermiş oldu.

Kaynak : https://www.express.co.uk/news/science/1121573/Dark-matter-stephen-hawking-theory-primordial-black-holes-dark-matter

