Hayabusa2 Sondası Önümüzdeki Ay İlk Örneklerini Toplayacak

Hayabusa2 sondası planlı görevini önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirecek ve ilk asteroit örneklerini toplayarak yaklaşık 3 yıl sonra dünyamıza dönüş yapacak.

Japon uzay aracı önümüzdeki ay bir asteroitten ilk örneklerini alacak. Hayabusa2 sondası, Ryugu ismindeki elmas şeklindeki asteroite geçtiğimiz Haziran ayından beri yaklaşıyor. 18 Şubat itibariyle, o hafta içerisinde 900 metre genişliğinde bir kayanın üzerine iniş gerçekleştirecek.

Bu iniş, Hayabusa2’nin planlanmış olan 3 örnek alma görevinin ilki olacak. Daha sonraki görevlerde taze bir kraterden alınacak örnekler “kinetik çarpma tertibatı” adı verilen bir araç yardımıyla toplanacak.

Her şey plana uygun giderse, önümüzdeki hafta toplanan örnekler 2021 yılının Aralık ayında dünyaya gelmiş olacak. Dünyanın dört bir tarafından gelecek bilim insanları tarafından incelenecek olan örnekler, güneş sisteminin oluşumu ve Ryugu gibi karbon zengini olan asteroitlerin dünyadaki yaşamı nasıl etkilediği incelenecek.

Hayabusa2 ekibi, geçtiğimiz Çarşamba gün Ryugu asteroitine ve yüzeyindeki diğer şekillere isim verirken çocuk hikayelerindeki kahramanlardan esinlendiklerini açıkladılar. Ryugu ismi Japon kültüründe deniz altındaki bir sarayın ismidir. Bir denizci bu sarayı ziyaret eder ve elinde bir kutuyla geri döner. Böyle baktığımızda asteroide neden bu ismi verdikleri daha net anlaşılıyor. Yine başka bir kratere de Japon kültüründeki mistik bir denizciden esinlenilerek Urashima Krateri ismi verilmiştir.