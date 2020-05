Farklı Bir Perspektifle Bakmanızı Sağlayacak 10 Görsel

Dünya’mız ve evrenimiz hakkında ne kadar çok şey biliyoruz? Elbette bilmediğimiz şeyler bildiklerimize oranla çok daha fazladır. Bugün sizlere, bilmediğimiz onca şeye rağmen hala çok güzel olan Dünya’mızda anlam yüklü bazı fotoğraflara bakacağız.

Dünya’mız gerçekten çok özel bir yer. O kadar güzel ki; yaşadığımız her sevinç, her üzüntü, her şaşırma, her sevgi burada oldu. (En azından biz öyle biliyoruz) Elbette insanlar olarak, yaşamaya çok anlam katmayı seviyoruz. Bunun için sürekli yeni bilgiler, yeni görseller görmeye çalışıyoruz. Kısacası, yaşadığımız bu sınırlı zamanı en doygun bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz.

Bugün sizlere, dünyayı ve çevresini anlamlandırmanızda bir nebze de olsa yardımcı olacak bazı fotoğraflar paylaşacağız. Brightside’da yer alan haberden derlediğimiz bu fotoğraflar, dünyayı daha iyi algılamamızı sağlayacak. Hazırsanız başlayalım:

1627’den beri okyanusta dolaşan Grönland köpekbalığı. Köpek balığının yaşı şu anda 393’e ulaşmış durumda. Balık, bu yaşıyla dünyanın bilinen en uzun ömürlü omurgalı hayvanı oldu.

Tek bir karede tüm gözlemlenebilir evren. Merkezinde Güneş’imizin yer aldığı görsel, bildiğin duvara asmak için oluşturulmuş gibi.

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter, bugün Ay’ın bulunduğu yerde olsaydı Dünya’dan nasıl görünürdü? Aşağıdaki fotoğraf, kafanızdaki soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Akıllı saat sayılır mı pek sanmıyorum, ancak son derece işlevsel olduğu kesin. Karşınızda Seiko tarafından, 1982 yılında geliştirilmiş dünyanın ilk TV saati.

Ultraviyole ve kızılötesi filtreler, Ay’ın bir nevi savaş alanına benzeyen yüzeyini çok daha detaylı bir şekilde gösterir.

Dünya’nın dışında sürekli bir yer arıyoruz. İnsanlığın devam etmesi için bunu gerçekten yapmamız da gerekiyor, ancak kendi gezegenimiz gerçekten çok güzel ve onu elimizde tutmak için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Bu fotoğrafta; her ay, aynı yer ve aynı zamanda çekilen aynı fotoğraf yer alıyor. Gerçekten muazzam.

Bilgisayarlar geliştikçe verilerimizi yüklediğimiz alanlar da küçüldü. Eskiden devasa disklere kaydettiğimiz verilerimizi şimdi cebimizde taşıdığımız kibrit kutusu boyutundaki flash belleklere kaydedebiliyoruz. Bu görselde 138.24 MB ile 128 GB’ın karşılaştırmasını görüyorsunuz.

Küresel ısınma. Belki şu sıralar gündemimizde koronavirüs var, ancak bizim için asıl felaket her zaman küresel ısınma oldu. Bu fotoğraf da bunun en destekleyici örneklerinden. Görselde, İzlanda’daki buzulun 1986 ve 2019 yıllarındaki karşılaştırması yer alıyor.