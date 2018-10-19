Hayatın Nasıl Başladığını Sonunda Çözmüş Olabiliriz

RNA ve DNA'ların nasıl ortaya çıktığı ve hayatın nasıl başladığı bilimin en önemli sorularından birisi. Bu defa cevabı bulmaya çok yakın olabiliriz.

Hayatın taşındığı iki molekül dizisi var; RNA ve DNA. Bu moleküllerin ortaya çıkışı ise büyük bir sır. Bir grup bilim insanının yaptıkları araştırma, basit başlangıç malzemeleriyle RNA'nın dört temel nükleotitinin oluşabileceğini gösterdi.

Bu dört nükleotit olan sitosin, urasil, adenin ve guanin'in daha önce laboratuvar ortamında başka malzemelerden elde edildiklerine şahit olmuştuk. 2009 yılında İngiliz bilim insanları sitosin ve urasili; iki yıl sonra da Alman bilim insanları Adenin ve Guanin'i üretmeyi başarmıştı. İlk RNA'ların volkan ağızlarındaki fırtınalarda ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Şimdi ise Thomas Carell bütün cevapları bulmuş olabilir, en azından onun iddiası bu yönde. Carell'in deneyi ile dört RNA temelini de kolayca üretmek mümkün.

Deneye başlarken kullanılan malzemeler dünyanın ilk zamanlarında bolca bulunan malzemeler arasından seçildi. Altı temel madde olarak oksijen, azot, metan, amonyak, su ve hidrojen siyanür kullanıldı,Bu maddelerin çeşitli reaksiyonları sonucunda dört RNA nükleotiti oluştu. Hatta bu maddelere ek olarak tuzun ve pozitif iyonların bulunduğu durumda reaksiyonların hepsi bir arada gerçekleşebiliyor, yani RNA'yı oluşturacak maddelerin neden bir araya geleceği sorusuna da oldukça iyi bir cevap bu.

Yine de deney bütün soruların cevabı değil. Nükleotitlerin neden uzun RNA zincirleri oluşturduklarını ve neden aktifleştiklerini hala bilmiyoruz ama artık nereden geldiklerine dair sağlam bir fikrimiz var.