İzmir’de, havada drone gören yaşlı bir kadının videosu, izleyen kişilerde tebessüm yarattı.

Son yılların en popüler teknolojik cihazlarından olan drone’lar, ülkemizde de çeşitli haberlerle gündem olmaya devam ediyor. Drone’larla ilgili son haberler ise İzmir’den geldi. İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşlı bir kadın, hareket halindeki drone’u şaşkınlıkla izledi.

Şaşkın halleri kameralara yansıyan yaşlı kadının, drone karşısında sergilediği tavır, videoyu izleyen binlerce kişinin tebessüm etmesini sağladı.Yere inmesinin ardından drone’un yanına gidip “Sen hoş geldin, nereye gittin sen” diyerek cihazı seven kadının bu görüntüleri cep telefonu ile videoya kaydedildi. Yayınlanan bu video ise kısa sürede viral olmayı başardı.

Drone’lar Ünleniyor

Drone’ların şaşkınlıkla izlendiği tek vaka bu değil. Kısa süre önce Denizli’de drone gören bir kadın, bu drone’dan hızlıca kaçmaya çalışırken görüntülere yakalanmıştı. Yaşlı kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, kısa sürede pek çok beğeni almıştı.

Hayatında daha önce hiç görmemiş kişiler için garip bir cihaz olan drone’lar, ülkemizde büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Pek çok noktada kullanım imkanı sağlayan drone’lar ilerleyen yıllarda hayatımızın daha fazla noktasına girecek. Bunun sonucunda neler yaşayacağımız ise, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak.