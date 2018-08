Hayatınıza Etki Edecek, Unutamayacağınız 9 Film

Hayatınıza girecek ve uzun sürede çıkmayacak birbirinden farklı tarzlarda unutulmaz filmler...

Herkesin sevdiği tarzlar ve filmler elbette farklıdır ama bazı filmler vardır ki birkez izlediğinizde, bir daha asla hayatınızdan çıkmaz. İşte siz hayatınıza devam ederken arka planda her zaman bir köşede duracak; içinizi ısıtıp, birçok duyguyu size aynı anda yaşatacak filmlerin bir listesi:

Life is Beautiful / Hayat Güzeldir

İzlemeyenler için söyleyelim, bu film size en acı anlarda bile gülümsemeyi öğretecek türden bir film. İkinci Dünya Savaşı’nda İtalyan Yahudi kökenli bir baba ve oğlunun Nazi kampında hayatta kalma mücadelesini anlatan filmde gözyaşına yer yok ama sizi gülümserken ağlatabilir. 3 dalda Oscar almış 1997 yapımı filmdeki bu ailenin hayata bakışı ve sevgisi, içinize işleyecek.

Dead Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği

Aradan 29 yıl geçmesine rağmen hala adını unutturmamış olan Dead Poets Society, izleyenlerin hayatında yer edinmeyi başaran bir film. 1989 yılında çekilen bu kült film aynı zamanda En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi. Film, 1950’lerde muhafazakar Welton Akademisi’ndeki bunalmış öğrencilerin hayatının yeni İngilizce öğretmeniyle nasıl değişime uğrayacağını konu alıyor. Filmi izledikten sonra etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız.

V For Vendetta

Şiddetin ve baskının zirvede olduğu 2020 yılının İngiltere’sinde V, başını belaya sokmuş masum bir kadın Evey’i (film için saçını kazıtmış olan Natalie Portman) kurtarır ve tüm ülkede büyük bir uyanışın ilk kıvılcımlarını başlatır. Distopik bu kült film, Alan Moore’un kitabından uyarlanmış son derece epik bir film. Bu akıllardan çıkmayacak sistem eleştirisinin zirvesi filmi izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz.

Harry Potter

Evet, tabii ki de Harry Potter. 1997’de ilk kitabıyla; 2001’de filmiyle çocukluğumuzu büyülü bir evrene taşıyan Harry’nin hayranları için yeri oldukça farklı. Harry Potter, her yaştan insanı içine sürükleyen; arkadaşlığı ve fedakarlığı en üst noktalarda hissettiren dev bir hayal dünyası. Hayat öğretisiyle değil; kurgusu ve kahramanlarıyla hayatımızın içine işlemiş, kötü karakterlerine bile hayranlık besleyebileceğiniz türden bir film.

Hachiko: A Dog's Story / Haçiko: Bir Köpeğin Hikayesi

Köpek sevenleri kendisine hayran bırakacak, köpeklerle arası iyi olmayanların belki de köpeklere bakış açısını değiştirmesini sağlayacak bu filmin konusu “Sevgi”. Bu nasıl bir sevgi dedirtecek Haçiko, bir adam ve köpeğin arasındaki güçlü bağı anlatıyor. Gözyaşlarınız tutmakta zorlanacağınız bu filmin hikayesi ise gerçek.

Forrest Gump

Oscar’dan 6 ödül kucaklamış 1994 yapımı epik, romantik, komedi – drama dalında size tüm duyguları tek seferde yaşatacak bir film. Forrest Gump, düşük IQ’lu genç bir adamdır. Bu gencin ilk aşkından başlayarak, Forrest’ın başından geçen türlü türlü olayları ele alıyor. Forrest Gump, izlediğinizde asla unutamayacağınız türden bir film.

Green Mile / Yeşil Yol

Eğer izlediyseniz “Yoruldum Patron!” cümlesini kulaklarınızda tekrar duyacaksınız. Tom Hanks’in bir diğer kült filmi Yeşil Yol, bir hapishane gardiyanı ile çocuk katili olmakla yargılanan mahkumun ilişkisini konu alıyor. Tom Hanks’in oynadığı gardiyanın görevi ise mahkumları elektrikli sandalyede son yolculuklarına uğurlamak. Size hiç beklenmedik duygular yaşatacak; psikolojinin derinliklerine inen muazzam bir film.

Pursuit of Happiness / Umudunu Kaybetme

Will Smith’in kendi oğlu Jaden Smith ile başrolü paylaştığı sevgi ve motivasyon dolu bir hayat mücadelesi filmi. 2006 yapımı film, maddi zorluklara katlanamayan eşi tarafından terk edilmiş azimli bir baba ve oğlunun sokaklarda geçen mücadelesini anlatıyor. Tam bir hayat dersi kıvamında olan film, maddi zorluklar karşısında bir babanın oğlu için neler yapabileceğini; nasıl ayakta kalabileceğini gösteriyor.

Up / Yukarı Bak

Pixar Animation Studios tarafından yapılmış, Disney harikası Up, dram – macera tadında bir animasyon. Up, yaşlı huysuz bir adam ve sempatik, dışa dönük bir çocuğun balonlarla uçan bir evdeki macerasını anlatıyor. 2009 yapımı Up, animasyon filmlerin “sadece çocuklar için” olmadığının kanıtlayan en iyi filmlerden birisi. Her yaştan izleyiciyi gülümsetecek ve biraz da yüreğini burkacak bu film bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor.