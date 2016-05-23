Bu yılın en çok sevilen buluşlarını sizler için derledik.

Hayatımıza her geçen gün birçok yenilik giriyor. Günlük yaşantılarımızı daha da kolaylaştırmaya çalışan buluşlar da bunların arasında yer alıyor. Bu haberimizde sizler için bu senenin en iyi buluşlarına göz atacağız.

HiMirror

Cildinizin durumunu analiz edecek olan cihaz aynı zamanda cildinizin nasıl daha iyi ve daha genç görünebileceği konusunda da öneriler verecek.

KiiPix

Bu mini yazıcı sayesinde telefonunuzda bulunan fotoğrafları anında çıkarabileceksiniz.

Bel Tasması

Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınız zaman bir elinizin dolu olmasına artık gerek kalmayacak. Çift lastikli bu tasma sayesinde tasmayı hem belinize bağlayabileceksiniz hem de tasmanın ip kısmında bulunan lastikler sayesinde ani bir harekette sarsılmayacaksınız.

Big Blanket Co.

Soğuk kış günlerinde battaniye kavgası yaşamayan yoktur. Bu devasa battaniye sayesinde herkese yetecek kadar battaniye olacak.

Tetra Countertop

Hem tasarım hem de kullanış olarak fazlasıyla beğenilen bulaşık makinesi, 15 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde bulaşıklarınızı yıkayabiliyor. Cihazın 2019 yılında CES’te En İyi Buluş Ödülü Onur Sahibi olduğunu söylemekte de yarar var.

Telefonlara özel atıştırma tabağı

Bir gerçek var ki neredeyse hepimiz bir şeyle uğraşırken atıştırmayı seviyoruz. Özellikle telefonlarımızdan dizi ya da video izlerken bu eylemi yaptığımız için illa ki bir elimiz dolu oluyor ve rahat rahat yiyemiyor ya da izleyemiyoruz. Tam da bu noktada devreye giren bu atıştırma tabağı sayesinde hem telefonunuzu koyabilir hem de atıştırmalarınızı yiyebilirsiniz.

Lemoniere

Salatalarınıza limon sıkarken bahçenizi suluyormuşsunuz gibi hissettirecek bu buluşla salatanıza eşit bir şekilde limon sıkabileceksiniz.

Kendini temizleyen akvaryum

Hem şık hem de kullanışlı olan başka bir buluşumuz ise kendini temizleyen bir akvaryum. Bitkilerden sağladığı suyla akvaryuma temiz su sağlayan akvaryum aynı zamanda eviniz için zarif bir dokunuş olacak.

Telefonlar için omuz standı

Bazen saatlerce telefona bakabiliyoruz. Bir süre sonra oluşan kol ağrılarını önlemek için yapılan buluşta telefonunuzu omzunuzdan destek alan bir standa yerleştirip dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Mini karaoke mikrofonu

Aramızda karaoke yapmayı sevenler kesinlikle vardır. Karaoke severleri hedefleyen bu buluştaysa her yere götürebileceğiniz bir karaoke mikrofonu yapılmış. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz.

Mini karaoke mikrofonuyla birlikte listemizin sonuna geldik. Bu buluşların içerisinde “Kullanılır” ya da “Böyle bir şey bulunsa çok güzel olur” dediklerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.